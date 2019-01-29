تخلصي من دهون البطن نهائياً بتناول هذا السمك كل أسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائماً ما ينصح الأطباء والباحثون بعدم الاستعانة بدهون البطن لكونها ضارة للغاية نتيجة لتخزينها في التجويف البطني المجاور لكثير من الأعضاء الحيوية مثل الكبد، المعدة والأمعاء.

والخطير في المسألة أن وجود تلك الدهون في البطن بمستويات مرتفعة أمر من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء البول السكري، أمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية الوخيمة.

وقد تبين، بحسب دراسة حديثة، أن تناول الأسماك الدهنية ولو مرة واحدة أسبوعياً أمر يفيد في التخلص من دهون البطن الخطرة.

وأفادت تلك الدراسة بأن هذا السمك مصدر غني بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبت أنها تساهم بفعالية في الوقاية من الأمراض.

كما أظهرت دراسات أجريت على مجموعة من البالغين والأطفال المصابين بدهون في الكبد أن مكملات زيت السمك الغذائية تحد بشكل كبير من الدهون الموجودة في الكبد والبطن.

ونصح الباحثون في هذا السياق بضرورة الاهتمام بتناول عدة خيارات من الأسماك التي يجب أن تضم سمك السلمون، سمك الرنجة، السردين، سمك الأسقمري البحري والأنشوجة.