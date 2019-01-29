طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الشوكولاتة البيضاء

القاهرة _ لايف ستايل المقادير6 اشخاص 2 كوب بسكويت اوريو مطحون

3 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

1 1/2 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

240 جرام جبنة كريمي بدرجة حرارة الغرفة 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب كريمة خفق

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير اخلطي الاوريو بالزبدة ثم افردي الخليط في صينية التشيزكيك وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك. اذيبي الشوكولاتة في حمام ماء ساخن ثم ضعيها جانباً. اخفقي الكريمة جيداً مع إضافة السكر حسب الرغبة. اخلطي الجبن مع الشوكولاتة والفانيليا حتى يتكون مزيج ناعم. اضيفي كريمة الخفق وقلبي جيداً ثم صبي الخليط على طبقة الاوريو. بردي الكيكة في الثلاجة لعدة ساعات قبل التقديم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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