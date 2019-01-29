طريقة إعداد وتحضير تشيزكيك النوتيلا والفراولة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير8 اشخاص 2 كوب بسكويت شوكولاتة او اوريو مفروم

3 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

كوب سكر

650 جرام جبنة كريمي

كوب زبادي 3/4 كوب نوتيلا

فانيليا

3 بيضات

للتزيين: فراولة طازجة

1/3 كوب نوتيلا مذوبة على حمام مائي طريقة التحضير اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة ثم ثم ضعي الخليط في صينية التشيزكيك واضغطي جيداً. اخبزي البسكويت في فرن متوسط لمدة 10 دقائق ثم اتركيه يبرد قليلاً. غلفي الإطار الخارجي للصينية بورق الألومنيوم ثم ضعيها في صينية أكبر واملئيها حتى الثُلث بالماء المغلي. اخفقي الجبن لمدة 3 دقائق ثم اضيفي السكر واخفقي جيداً حتى يصبح الخليط هش. اضيفي النوتيلا والفانيليا والزبادي واخفقي جيداً. اضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى واخفقي حتى يختفي البيض، ثم صبي الخليط على قاعدة البسكويت. ادخلي الصينيتين فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة ونص ثم بردي جيداً قبل التزيين. زيني وجه الكيكة بالفراولة الطازجة والنوتيلا المذوبة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيرالكاسترد بالبسكويت اللذيذ طريقة إعداد وتحضيركاسات البسكويت بالكريم كراميل

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