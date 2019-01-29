شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما هو الدم وكيف يتم إنتاجه بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدم هو السائل الذى يشكل كامل الجسم، وهو أيضا نوع من النسيج الضام، يتكون من خلايا تعرف باسم البلازما، وتشمل وظيفتين رئيسيتين للدم هما نقل المواد من وإلى الخلايا بالجسم، وتوفير المناعة والحماية من العوامل المعدية مثل البكتيريا والفيروسات، وهو أحد مكونات نظام القلب والأوعية الدموية، يتم مروره عبر الجسم عن طريق القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "though co".

مكونات الدم

يتكون الدم من عدة عناصر، وتشمل المكونات الرئيسية له" البلازما ، وخلايا الدم الحمراء ، وخلايا الدم البيضاء ، والصفائح الدموية".

- البلازما: يمثل هذا المكون الرئيسي من الدم من حوالي 55 % من حجم الدم، ويتكون من الماء مع العديد من المواد المختلفة الذائبة ، تحتوي البلازما على أملاح وبروتينات وخلايا دم، كما تنقل البلازما المغذيات والسكريات والدهون والهرمونات والغازات والمخلفات الموجودة في الدم.

- خلايا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء): تحدد هذه الخلايا نوع الدم وهي أكثر أنواع الخلايا وفرة في الدم، لا تحتوي خلايا الدم الحمراء على نواة ، ولكنها تحتوي على ملايين من جزيئات الهيموجلوبين، هذه البروتينات التي تحتوي على الحديد تربط جزيئات الأكسجين التي تم الحصول عليها في الرئتين ونقلها إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

- خلايا الدم البيضاء: تلعب دورًا مهمًا في الجهاز المناعي والجهاز الليمفاوي عن طريق الدفاع عن الجسم ضد العدوى، هذه الخلايا تدمر وتزيل مسببات الأمراض والمواد الغريبة من الجسم، وهناك عدة أنواع مختلفة من خلايا الدم البيضاء ، لكل منها وظائف مختلفة على سبيل المثال الخلايا الليمفاوية ، والوحيدات ، والعدلات ، والأسس القاعدية ، والحمضات.

- الصفائح الدموية: تتكون من أجزاء من الخلايا الموجودة في النخاع العظمي تدعى الخلايا العملاقة، أجزاء من الخلايا العملاقة تدور عبر مجرى الدم وتلعب دورا رئيسيا في التخثر.



كيف يتم انتاج الدم

كيف يتم إنتاج خلايا الدم

يتم إنتاج خلايا الدم عن طريق نخاع العظام داخل العظم، حيث تتطور الخلايا الجذعية لنخاع العظام إلى خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

تنضج بعض خلايا الدم البيضاء في الغدد الليمفاوية والطحال والغدة الصعترية على درجات متفاوتة، بحيث تتدفق خلايا الدم الحمراء لمدة 4 أشهر تقريبًا ، وتتسع الصفائح الدموية لمدة 9 أيام تقريبًا ، وتتراوح كرات الدم البيضاء من عدة ساعات إلى عدة أيام.

يتم تنظيم إنتاج خلايا الدم في كثير من الأحيان من خلال هياكل الجسم مثل الغدد الليمفاوية والطحال والكبد والكلى، وعندما يكون الأكسجين في الأنسجة منخفضًا ، يستجيب الجسم عن طريق تحفيز نخاع العظم لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، وعندما يصاب الجسم يتم إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء.