روشتة لتجنب أمراض الكبد.. الإفراط في الفيتامينات قد يسبب غيبوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الدكتور هشام عبدالحميد استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمصر بضرورة الاهتمام بالكشف الدوري على الكبد، باعتبارها العضو الأهم الذي يقوم بتنقية الجسم من السموم، واصفا إياها بأنها بمثابة معمل التكرير والفلتر الذي وضعه الله في الإنسان ليؤدي تلك الوظيفة الحساسة.



وأضاف أنه ربما لهذا السبب فإن العديد من الأشخاص لا يشكون من أمراض الكبد إلا بعد أن يُصاب هذا العضو بضرر بالغ، لذا فإن الكبد تحتاج إلى الكشف الدوري للاطمئنان عليها ومتابعتها لتجنب أي مخاطر قد تؤدي إلى الإخلال بوظائفها.



وأوضح عبدالحميد أن العناية بالكبد تتطلب الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والحصول على الكثير من الهواء النقي.



ووضع روشتة لتجنب أمراض الكبد، تتمثل في ضرورة تجنب المشروبات الكحولية، أو تناول الأدوية دون روشتة أو تحت رقابة طبيب، وأيضا تجنب استنشاق الملوثات البيئية.



وأضاف أن الغذاء المتوازن يعد جزءا أساسيا من العلاج في حالات التهاب الكبدي الفيروسي، حيث إنه قد يساعد على تجدد خلايا الكبد التالفة.



وحذر في الوقت نفسه من الإفراط في تناول بعض الفيتامينات لمرضى الكبد، ما قد يتسبب في حدوث الغيبوبة الكبدية، وذلك عندما تزيد كميتها في الغذاء عن قدرة الكبد على استخدامها، لافتا إلى أنه تجب استشارة الطبيب في الكمية التي يمكن أن يتناولها المريض، مع مراعاة أن البروتينات النباتية تكون أقل ضررا في مثل هذه الحالات أو نزيف دوالي المريء.



وأكد أن الكبد لها دور مهم في تخليص الجسم من المواد الضارة التي يتم تناولها أو استنشاقها طوال الوقت، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل كمولد للطاقة، ومصنع للأجسام المناعية، فضلا عن قيامها بتخزين الفيتامينات والأملاح المعدنية والكربوهيدرات، كما تقوم بتنظم تخزين الدهون وتصنيع وإخراج الكوليسترول، وتساعد في مقاومة الأمراض المعدية، لأنها تنقي الدم من البكتيريا.



وأضاف عبدالحميد أن أهم أعراض مرض الكبد تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم الذي يعد من العلامات الأولى الدالة على الإصابة بمرض الكبد، وكذلك الإصابة بفقدان الشهية والشعور بالغثيان والإصابة بالقيء بشكل مستمر، بالإضافة إلى الشعور بالضعف العام والإرهاق، وألم شديد في الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الإصابة بالآلام التي تصيب المفاصل والعضلات.