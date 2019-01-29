باسم سمير يُوضّح فوائد الـ"لومينير" لحل مشاكل الأسنان

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا أن الجميع يحلم بابتسامة جميلة وجذابة يقع في حبها كل من يراها وغالبًا ما تشكل ابتساماتنا جزءًا لا يتجزأ من الانطباع الأول الذي يأخذه الآخرون عنا وباعتبار الابتسامة نصف الجمال يجب أن نحصل على أسنانٍ جميلة ناصعة البياض ومتناسقة لتبدو ضحكتنا بتلك الجاذبية.

وقال في حديث خاص لـ " لايف ستايل" إنه على الرغم من مشاكل كثيرة مرتبطة بالأسنان فإن القليلون فقط هم من يقررون الذهاب لطبيب الأسنان لإيجاد علاجٍ جذري لمشكلتهم وغالبا ما يمنعهم خوفهم من اتخاذ خطوة لحل مشكلة تسبب لهم العديد من المشاكل النفسية طوال الوقت ويطاردهم الإحساس بفقدان الثقة بالنفس وبأن هناك عيبا واضحًا في ضحكتهم يجعلهم يتجنبون الضحك خوفًا من ظهوره.

وأوضح الدكتور باسم سمير أن لومينير الأسنان واحدًا من الحلول الثورية التي حملها لنا تخصص تجميل الأسنان كتطور للأنواع المختلفة لعمليات ووسائل تبييض الأسنان والقضاء الدائم على مشاكل مثل البقع والاصفرار وتجاوز لومينير الأسنان الشكل الظاهر وحسب ليصبح قادرا على تعديل شكل وحجم الأسنان كذلك وجعلها متناسقةً أكثر.

وأشار أن هذا الاختراع هو عبارة عن عدسات الأسنان اللومينير الرفيعة التي تبدو كقشرة رقيقة من البورسلين الشبه شفاف وتكون بسمك عدسات العين من دقتها ورقتها كما أنها برغم ذلك مضادة للخدش أو التشقق أو التصدع.

وأكد سمير أنها لا تحتاج إجراءات معقدة لتركبيها والتأثير على الأسنان الأصلية أو التغيير من سمكها وشكلها ليتمكن الطبيب من تركيب عدسات الأسنان اللومينير وإنما في أغلب الأحيان كل ما تكون بحاجةٍ إليه هو زيارتان متعاقبتان للطبيب بعدها أمامك سنوات طويلة من الاستمتاع بأسنانك البيضاء المتناسقة وابتسامتك المشرقة.

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