شكرا لقرائتكم خبر عن لعب الأطفال الأقل من 5 سنوات على الموبايل يسلبهم المهارات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن السماح للأطفال قبل سن المدرسة باللعب على أجهزة iPad والموبايل ومشاهدة التليفزيون لوقت طويل يؤثر على نموهم في سن الخامسة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قيم العلماء مهارات الاتصال وحل المشكلات والمهارات الشخصية لدى 2400 طفل في سن الثانية والثالثة والخامسة، ووجد الباحثون أن أولئك الذين قضوا معظم الوقت أمام شاشة في سن الثالثة كان لديهم نمو أقل في سن الخامسة.

وقال الباحثون من جامعة كالجاري في كندا: "أصبحت وسائل الإعلام الرقمية والشاشات الآن في كل مكان في حياة الأطفال، وعلى الرغم من تحديد بعض مزايا الجودة العالية والشاشة التفاعلية، فقد ارتبط الوقت المفرط أمام الشاشة بعدد من النتائج الجسدية والسلوكية والمعرفية الضارة.

وأشار الباحثون إلى أن وقت الشاشة يمكن أن يؤثر على قدرة الأطفال على التطور على النحو الأمثل، وعندما يقضى الأطفال الصغار الكثير من الوقت على شاشاتهم، قد يضيعون فرصًا مهمة لممارسة مهارات التواصل بين الأشخاص ، والسيارات ، والاتصالات، وإتقانها.

وأضاف الباحثون أن الجلوس أما الموبايل يعطل التفاعلات مع الناس من خلال الحد من فرص التبادل الاجتماعي اللفظي وغير اللفظي ، وهو أمر ضروري لتعزيز النمو والتنمية الأمثل.