دعوات في ألمانيا لمقاطعة "محارم التواليت"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - وجه صحفي ألماني الدعوة لمقاطعة ورق التواليت ورفضه وعدم استخدامه لما له من تأثير سلبي على الحياة البيئية.

ففي مقال نشر في صحيفة "Jetzt" الألمانية، قال الصحفي لارا تايد، بضرورة التخلي عن ورق التواليت، واستخدام أساليب بديلة للنظافة كخراطيم المياه وغيرها.

حيث أشار تايد إلى أن الكثير من ورق التواليت لايصنع من أوراق قديمة وإنما من أوراق أشجار خاصة، بالإضافة لاستخدام الخشب في التصنيع.

الأمر الذي يتطلب عملية تصنيع تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والموارد، الأمر الذي يؤدي لتتدهور الوضع الإيكولوجي.

وتحدث الصحفي عن إاستبدال أوراق الحمام بالمياه، الأمر الذي يقلل من الأمراض الجلدية ودورها الصحي.