طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مسلوق بالخضروات

القاهرة _ لايف ستايل المقادير2 اشخاص 1 كيلو سمك فيليه أبيض

3 حبة كوسة خضراء مقطعة أصابع.

2 حبة بصل أحمر متوسطة الحجم مقسمة أرباع.

3 حبات طماطم كبيرة مقطهة أرباع.

1/4 كوب زيتون أسود بدون نوى.

1/4 كوب من زيت الزيتون. 2 فص ثوم صغير مهروس.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة خردل ديجون(أو مستردة).

1/2 كوب من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

1 حبة متوسطة فلفل أخضر حار مفروم (حسب الرغبة ) طريقة التحضير في وعاء عميق إخلطي التتبيلة (البصل والثوم والمستردة والليمون والفلفل الحار) وقسمي الخلطة نصفين. تبلي السمك بنصف الخلطة. والخضار بالنصف الآخر للتتبيلة. سخن الفرن إلى 200 درجة مئوية. في صينية مدهونة ضعي الخضار ( الكوسة والبصل ) وقليل من زيت الزيتون على النار المتوسطة وشوحي لمدة 5 دقائق – 10 دقائق. ضعي الخضار في صينية فرن مدهونة زيت زيتون ورصي فوقها قطع السمك الفيليه المتبلة وحولها قطع الطماطم والزيتون منزوع النوى. إدهني سطح السمك بفرشاة بزيت الزيتون ، ثم ضعيها في الفرن وهو ساخن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج السمك. أخرجي الصينية وزيني الوجه بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنا مع البطاطس المسلوقة وبالهنا والشفا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مشوي بالثوم والليمون للرجيم طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مع بطاطس للرجيم

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