طريقة إعداد وتحضيركرات السجق بكريمة الجبن السريعة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير 500 جرام من السجق الشرقي (سوسيس) غير ناضج. كوب جبن كريمي. 1 1/4 كوب كريمة حامضة. 1/2 كوب جبن شيدر مبشور. نصف حبة فلفل حار مفرية. طريقة التحضير يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. في وعاء الخلط ضعي كل المكونات واخلطي على سرعة متوسطة . إصنعي من الخليط كرات وضعيها في طبق فرن مدهون . إخبزي في الفرن الحار لمدة 20 – 25 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج. قدميها ساخنة مع توست أو قطع الخبز الفرنسي وسلطة خضراء بالهنا والشفا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير مسقعة بالسجق تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السجق في المنزل

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