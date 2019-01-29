خلطات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم بسهولة

تعاني الكثير من النساء من الشعر الزائد في الوجه والجسم. يسبب لها ذلك الكثير من الإزعاج وتبدئن في البحث عن الطرق الأسرع للتخلص من الشعر الزائد و الحد من ظهوره مرة أخرى.

يزداد عدد الشعر في الجسم نتيجة بعض التغيرات الهرمونية بسبب الحيض او الحمل أو بعض الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية. تلجأ بعض النساء إلى الليزر الذي يساعد على تحقيق ذلك إلا أن تكلفته تكون باهظة لديهن مما جعلنا نحرص على تقديم بعض المكونات الطبيعية التي تساعدكِ على التخلص منه نهائياً ولكن احرصي على الاستمرارية في عمل هذه الوصفات لتحصلي على أفضل نتيجة.

إكتشفي أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الزائد بالجسم..

خلطة العسل والليمون من أفضل الوصفات التي لها تأثير السحر على التخلص من الشعر الزائد نهائياً ومنع نموه من جديد.

كل ما عليكٍ هو أن تمزجي ملعقتين من العسل الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون وضعيه على النار قليلاً إلى أن يمتزج جيداً. اتركيه ليبرد وضعيه على البشرة في اتجاه نمو الشعر ودلكيه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي جسمكِ بالماء الفاتر. من المفضل تكرار هذا المزيج لإزالة الشعر مرتين اسبوعيًا لمدة شهر كامل ثم قومي بالمداومة عليها كروتين للعناية بالبشرة وإذا كان الشعر كثيراً ضاعفي كمية المزيج.

أثبت منقوع الترمس فعاليته في ازالة الشعر نهائيًا من الجسم عقب استخدام الحلاوة في ازالة الشعر.

كل ما عليكِ هو نقع الترمس في الماء لمدة ثمانية ساعات وامسحي ماء الترمس على المنطقة التي قمتِ بإزالة الشعر منها نهائياً بأي طريقة من الطرق المتعارف عليها. قومي بذلك يومياً لمدة 3 أسابيع وسوف تحصلي على نتيجة ممتازة في إبطاء نمو الشعر وبالاستمرار سوف يتوقف نمو الشعر نهائياً.

ماسك الدقيق والليمون من أسهل الوصفات التي يتم الاعتماد عليها في إزالة الشعر نهائياً وخاصة شعر الوجه ولا تتطلب أي تكاليف.

كل ما تحتاجينه هو مقدار بسيط من عصير الليمون ومثله من الدقيق الأبيض العادي. لعمل هذه الخلطة الطبيعية اعصري الليمون في كوب من الماء ثم أضيفي الطحين واخلطيهم جيدًا لتحصلي على مزيج متجانس يشبه العجين وسوف تجديه يميل للون الأصفر. ضعيه على الوجه لمدة ربع ساعة ثم افركي وجهكِ في اتجاه نمو الشعر لإزالة الشعر غير المرغوب فيه ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

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