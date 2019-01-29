س وج.. كل ما تريد معرفته عن التوتر العصبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضغط العصبى والمشاحنات والمشاكل التى يتعرض لها الكثيرون يؤثر على صحتهم ويعرضهم للاكتئاب، أو ما يسمى بالتوتر العصبى، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التوتر العصبى وفقا لما ذكره موقع nhs.uk

التوتر س:ما هى أسباب التوتر العصبى؟

س:ما هى أسباب التوتر العصبى؟ 1: التفكير السلبى المستمر. 2: القلق والتوتر من أى شىء. 3:اضطرابات الغدة الدرقية قد تسبب التوتر العصبى. 4:العوامل الوراثية أى إصابة أحد أفراد الأسرة بالتوتر والقلق الدائم قد يزيد من مشكلة التوتر العصبى. 5:الاكتئاب والضغط النفسى الشديد.

توتر س: ما هى أعراض التوتر العصبى؟

س: ما هى أعراض التوتر العصبى؟ 1:ألم شديد فى الرأس. 2: ألأم والتهاب فى القولون. 3: صعوبة فى التركيز. 4:فقدان فى الشهية. 5:أرق مستمر وعدم القدرة على النوم. 6:الشعور بالدوخة. 7: غثيان وقئ. 8: اضطرابات فى الجهاز الهضمى. س: ما هو علاج التوتر العصبى؟

س: ما هو علاج التوتر العصبى؟ 1:الابتعاد عن الافكار السلبية التى تزيد من التوتر. 2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصا اليوجا والتأمل ، حيث إنه تزيل التوتر وتساعد على الاسترخاء. 3: شرب السوائل الدافئة التى تساعد على الاسترخاء والهدوء. 4: ممارسة تمارين التنفس العميق ، فهى تخفف من الشعور بالتوتر والقلق. 5: التفكير بشكل ايجابى فى كل الاشياء التى تحاوطنا.

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