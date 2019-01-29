شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. الوظائف المجهدة ذهنيا تدفع لزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون أن الوظائف المجهدة تدفع النساء إلى اكتساب الوزن في وقت لاحق، ولكن هذا الأمر لا ينبطق على الرجال.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت على أكثر من 3800 شخص أن النساء اللواتي يكافحن من أجل التعامل مع أعباء العمل أو يشعرن بأنهن ضعفاء السيطرة على وظائفهن أكثر عرضة لزيادة الوزن خلال السنوات العشر إلى العشرين القادمة.

ويدعي الباحثون أن الشعور بالإرهاق في العمل قد يحبط النساء ، مما يجعلهن أكثر عرضة للتكاسل أو الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب السمنة.كما يحث الإجهاد على إطلاق هرمون الكورتيزول ، الذي يساعد على "وضع" الدهون حول الحجاب الحاجز ، مما يؤدي إلى "ظهور الأجناب"، حسبما ذكر الباحثون.

قد تكون النساء أكثر تأثراً من الرجال لأنهن في كثير من الأحيان يتعرضن لكثير من متطلبات العمل إضافة إلى مسئولية المنزل.