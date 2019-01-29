مشروب سحري لإزالة الكرش في اسبوع

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نقدم لك سيدتي ،مشروب سحري لإزالة الكرش في اسبوع ،والحصول على بطن مسطح لا تقلقي، لأننا سوف نقدم لك المشروب الأكثر فعالية لحرق الدهون. وهذا المشروب الصحي للغاية سوف يسرع عملية فقدان الوزن ويساعدك على حرق هذه الدهون العنيدة حول منطقة البطن. وهذه الوصفة فعالة للغاية، غير مكلفة وبسيطة ومن السهل تحضيرها.

إن هذا المزيج الصحي للغاية قوي جداً ويعمل بسرعة فائقة. وسوف تلاحظين النتائج الأولية خلال يومين إلى ثلاثة أيام فقط. والمادة الرئيسية في هذا المزيج هي البقدونس والفيتامينات التي يحتويها والعناصر الغذائية الصحية الأخرى المهمة جداً لعملية الهضم الجيدة. ونحن نعلم أن الليمون مفيد وفعال جداً عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن

افضل المشروبات لإزالة الكرش

سوف نقدم لك تالياً 3 مشروبات فعالة وصحية للغاية سوف تساعدك على تسريع عملية فقدان الوزن وبسرعة. ويجب أن تشربي هذه المشروبات كل يوم وسوف تدهشك النتائج.

الماء المنكّه: إليك طريقة تحضير الماء المنكه: قطعي فاكهة وخضروات مختلفة وضعيها في كوب واملئي الكوب بالماء البارد. من شأن ذلك أن يحسن مذاق الماء ويغنيه بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها جسمك.

الشاي الأخضر : عليك بشرب الشاي الأخضر الطازج المبرد كل يوم. فالشاي الأخضر يحسن عملية الهضم بشكل كبير ويقلل دهون البطن، ويمكنك إضافة العسل إلى الشاي الأخضر بدلاً من السكر.

سموذي البطيخ: البطيخ من أفضل المكونات لصنع السموذي لأن الجزء الأكبر من مكوناته هو الماء. ويكفي أن تمزجي هذه الفاكهة المنعشة مع قطع الثلج وحليب جوز الهند لتصنعي السموذي المثالي.

ولا تنسي أن العمل الجاد والصبر أمران في غاية الأهمية للنجاح. تناولي الطعام الصحي واشربي الكثير من الماء، ومارسي الرياضة بانتظام، وأضيفي هذا المشروب الرائع الصحي إلى نظامك الغذائي، وسوف تختفي دهون البطن خلال شهر واحد فقط.

البقدونس بالليمون : إليك ما الذي يجب فعله- يكفي أن تأخذي حزمة من البقدونس الطازج وضعيها في الخلاط الكهربائي،بعد ذلك خذي عصير ليمونة واحدة وأضيفيه إلى البقدونس،ثم أضيفي نصف كوب من الماء إلى الخلاط وامزجي جميع المكونات معاً لبضع ثوانٍ

وصفة المشروب السحري

2 لتر مياه مغلية.

2 ملعقة من بدور الكمون.

1 ملعقة من برش الزنجبيل.

1 ملعقة من بذور الليمون.

2 ملعقة من حبوب الكمون.

2 ملعقة من بذور الشمر.

عودان من القرفة.

الطريقة التحضير

توضع هذه المكونات في المياه وتترك لمدة نهارٍ كامل

ثم تصفى من الحبوب و تشرب قبل تناول الاكل بنصف ساعة

تقريبًا لتمنع تكون الغازات وانتفاخ البطن .



