ماهي فوائد اليوم المفتوح في الرجيم

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ان اليوم المفتوح في الرجيم قد يكون هذا اليوم وسيلة جيدة جدا للاستمرار فى انقاص المزيد من الوزن و كسر ثبات الوزن و هى الحالة التى تحدث غالبا بعد فترة من الالتزام بالرجيم و يحقق اليوم المفتوح فى الرجيم و الوجبة الفرى الكثير من الفوائد العقلية و الجسدية التى تؤثر فى القائمين بالرجيم لكن هذا يتوقف على الالتزام بالشروط و النصائح التالية فى تطبيق اليوم المفتوح فى الرجيم و تناول الوجبة الفرى فى البداية تعالى لنتعرف على فوائد اليوم المفتوح فى الرجيم و بعد ذلك نتعرف على الاشتراطات و النصائح

أهمية اليوم المفتوح

قد تعتقدي أن اليوم المفتوح هو مجرد يوم لكسر حالة الملل التي تشعرين بها خلال فترة أسبوع من اتباع حمية قاسية، لكن لهذا اليوم فائدة كبيرة في تنشيط معدل حرق الجسم للدهون، لهذا السبب عليكِ أن لا تتخلي عن تناول ما ترغبين من أطعمة في هذا اليوم لتتمكني من زيادة معدل حرق الدهون بجسمك.

فوائد اليوم المفتوح في الرجيم

١-توازن الطاقة

اليوم المفتوح فى الرجيم و الوجبة المفرحة يؤثران على مستوى هرمون الليبتين فى الجسم هذا الهرمون يفرز من الخلايا الدهنية الموجودة فى الجسم و الذى يعد المفتاح الرئيسى فى تحقيق توازن الطاقة فى الجسم فعندما يصل هذا الهرمون الى مستوى معين يرسل رسائل سريعة الى المخ بان الجسم حصل على المستوى المطلوب من الطاقة الامر الذى يبعدك عن تناول المزيد من الطعام و الشبع لكن عندما ينخفض مستوى هرمون الليبتين تتصاعد لديكى رغبة الجوع و تسارعين الى تناول الطعام بنهم اوضحت الدراسات ان الالتزام بمقدار محدد من السعرات الحرارية اثناء الرجيم يتسبب فى انخفاض هرمون الليبتين ومع ذلك زيادة تناول السعرات الحرارية خلال اليوم المفتوح بتناول قطعة من الحلوى او قطعة من الكيك او ايس كريم من النوع المفضل على فترات يرفع مستوى الهرمون و بالتالى يحسن من مستوى الطاقة و مستوى الحرق فى الجسم. رجيم الكربوهيدرات لمدة اسبوع

٢- رفع معدل الحرق

تطبيق نظام غذائى يعتمد على قدر محدود من السعرات الحرارية يؤثر على هرمونات الثرويد بالسلب بالتحديد هرمون T3 هرمونات الثرويد تلعب ادوارا مهمة فى جسم الانسان منها تنظيم معدل الحرق للدهون فى الجسم و نمو العظام النقص الذى يحدث فى هرمون T3 يخفض من معدل حرق الدهون فى الجسم و هو ما يعوق خسارة الوزن بسرعة و ربما الدخول فى مرحلة ثبات الوزن تناول الوجبة الفرى يحسن من مستوى الهرمون فى الدم فيرفع معدل حرق الدهون و يساعد الجسم على الاستمرار فى خسارة الوزن.رجيم الزبادى فقط

٣- الحالة النفسية

يساعد اليوم المفتوح فى الرجيم الكثير من الاشخاص على كسر الروتين و الملل و التغلب على الشعور بالحرمان نتيجة الالتزام بالرجيم لفترة طويلة نسبيا تناول هؤلاء الاشخاص ما يحبون من اطعمة و مشروبات فى اليوم المفتوح فى الرجيم يزيد من السعادة و يجدد الحافز و الدافعية الامر الذى يحسن من قدرتهم على الالتزام بالرجيم و يريح عقولهم من التفكير المستمر فى مقدار الخسارة اليومية فى الوزن بشكل قد يكون مرهق و مقلق للبعض من القائمين بالرجيم.التخلص من الكرش فى اسبوع

شروط اليوم المفتوح فى الرجيم

لكى تتحقق فوائد اليوم المفتوح فى الرجيم هناك بعض الاشتراطات لليوم المفتوح فى الرجيم و حدود فى تناول الوجبة الفقرى يجب الألتزام بها من اهم الاشتراطات

١- تصحيح مفهوم اليوم المفتوح :يجب ان نعدل مفهومنا عن اليوم المفتوح فى الرجيم تماما فلا يوجد ما يسمى بـ اليوم المفتوح فى الرجيم طوال اليوم و تناوى اى شىء و باى كمية وانما تناول وجبة واحدة فقط اثناء اليوم وليس على مدار اليوم و بكمية محددة هذا الفهوم الخاطىء يعد من أهم أسباب زيادة الوزن لأن الأشخاص وفقا لهذا المفهوم الخاطىء يقومون بتناول الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية التى من الصعب على الجسم حرقها بعد أن اعتاد على نظام غذائى محدود السعرات ولهذا يقوم الجسم باختزان الباقى ويكون ذلك السبب فى ثبات الوزن أو بدء زيادة الوزن فى اسوء الاحوال.رجيم الموز

٢- ان تكون الوجبة في يوم ثابت :يجب أن تكون فى يوم ثابت ومحدد فى نهاية كل أسبوع أو كل 10 ايام و 10 ايام هي المده الانسب و التى ينصح بها الاطباء المتخصصين فى الرجيم لكسر الروتين في الرجيم و يفضل ان تكون الوجبة الفرى هى وجبة الافطار او وجبة الغداء.

٣ – الاكتفاء بوجبة واحدة :فى الرجيم الوجبة الفرى وجبة واحدة غالبا ما تكون وجبة الغذاء او وجبة الافطار كما ذكرنا سابقا اما الوجبتين الاخرتين فأنهما تخضعان للنظام الغذائى المعتاد منخفض السعرات كما هو متعارف عليه و اعتدى عليه فى الرجيم الذى تقومين به.

٤– عدم توزيع وجبة الفري :يجب انة تنتبهى الى ان الوجبة الفرى لا توزع على مدار اليوم و انما يتم تناولها فى ساعة واحدة بما فيها الحلوى وفى حدود المقادير المعقولة فلا تفرحى بأن هذا اليوم هو اليوم الفرى فتنتابك رغبة فى تناول كل ما تراه عينيك و تصل اليه يديك فى هذة الحالة قولى وداعا الى الرجيم الذى تقومين به و كل المجهود المبذول و المعاناة و الحرمان تعالى لنستعرض مثال بسيط على كيفية تناول الوجبة المفرحة يمكن تناول المحشى مثلا و هى من الاكلات المحببة للكثيرين فى اليوم المفتوح ولكن يقتصر الامر على 4 او 5 صوابع فقط وليس الكمية كلها كما يمكنك تناول بولة من الايس كريم او قطعة من الكيك او قطعة من الحلويات التى تحبينها بكية صغيرة و محدودة الخلاصة تناولى كل ما تحبين خلال الوجبة المفرحة و لكن بمقادير معقولة بدون افراط او نهم او شراهة فى الاكل للتغلب على شعور الحرمان الذى تشعرين به.رجيم الفواكه و الخضار

٥- المحافظة على الرياضة :من الامور المهمة التى يجب الحرص عليها و الاستمرار فيها هو عدم التوقف عن ممارسة الرياضة فى اليوم المفتوح لرجيم اليوم الفرى فليس للرياضة اى علاقة بـ اليوم الفري يمكنك على الاقل المشى لمدة 30 ساعة فى هذا اليوم.

٦- عدم وزن الجسم خلال المدة :تجنب وزن الجسم لمدة ثلاثة أيام تالية بعد الوجبة الفرى لان الميزان لن يرضيك فى هذه الفترة وانما يحتاج الجسم لفترة أطول بعدها لكى يعود الوزن للنقص.

نصائح سريعة

١-المحافظة على النظام اوقات المناسبات : فى المناسبات مثل الخطوبة الزواج اعياد الميلاد مع الفرحة و الحماس من الصعب ان تتحكمى فى ما تاكلين لذلك يمكنك تناول ما يقدم اليكى مع الالتزام بطيق واحد فقط خاصة فى حالة الاوبن بفيه على ان يكون من عناصر محدودة.

٢- يمكنك تناول بعض مما تحب من الأطعمة و المشروبات خلال يوم من التمرين الشاق فالتمرينات الرياضية تحرق المزيد من السعرات الحرارية فيمكنك التفلت الرجيم

٣-.عدم تانيب الضمير : لا تشعر بتأنيب الضمير في حال تناولك لأطعمه خارج نطاق الرجيم اليومي و حاول أن يكون ذالك في نطاق محدود جدا و ان حدث فيجب عليك التعويض و بذل مجهود أكبر في التمرينات في اليوم التالي مباشرة

خلاصة

اليوم المفتوح ليس لتناول الطعام بلا حدود و عدم التوقف من الصبح لليل و الوجبة الفرى هي وجبة واحدة فقط بكمية معقولة من أطعمة التي تحبها و يستحسن أن تكون صحية و ملائمة للمعدة و ان كانت غير ذالك ما عليك الا اختيار الأفضل منها .