ماهو بروتين الدب الروسي

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شركة ” The Home of Hardcore Supplements “، هي الشركة التي تقوم بتطوير ملاحق ” بروتين الدب الروسي “، وهذه الشركة تقوم بتطوير منتجاتها منذ عام 1990 للاعبي كمال الأجسام، الذين يهدفون إلى الحصول على كتلة عضلية هائلة ونمو في العضلات بمقدار ثلاثة أضعاف .

ملاحق الدب الروسي للعضلات

بالنسبة إلى الدب الروسي ، فإن رضا كمال الأجسام هو الهدف النهائي الذي تسعى العلامة التجارية لتحقيقه، من خلال منتجاتها المبتكرة التي صممتها أحدث المرافق من قبل العلماء والفنيين والمدربين، وتواصل العلامة التجارية تقديم ما وعدت به من المنتجات التي تحقق مكاسب هائلة في العضلات ، ونمو العضلات بمقدار ثلاث أضعاف، ومستويات عالية من هرمون التستوستيرون لتحقيق مكاسب في نهاية المطاف .

وصف بروتين الدب الروسي

لا تحدث مكاسب هائلة في العضلات واستفحالها ببساطة، أنت بحاجة إلى صيغة متقدمة غنية بالبروتين عالي الجودة والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن الضرورية، و Russian Bear 10000 Weight Gainer هي صيغة لزيادة الوزن تعتمد على البروتين ، والتي ستوفر لك مكاسب هائلة في العضلات والوزن، حيث لا يمكن الحصول دائمًا على زيادة السعرات الحرارية من الطعام ، خاصة لزيادة الوزن والعضلات، وكل حبة من Bear Bear 10000 Weight Gainer تمنحك 1860 سعرة حرارية ، والتي يمكن أن تضاعف كتلة عضلاتك خلال مراحل النمو، ويحتوي الوزن النهائي أيضًا على 121 غرامًا من البروتين عالي الجودة ، لتلبية احتياجات كل رياضي من مكملات البروتين .

بالإضافة إلى الكمية المثالية من السعرات الحرارية والبروتينات ، يوفر Bear Bear 10000 Weight Gainer حوالي 81 جرام من الأحماض الأمينية، التي تكفي لإعدادك لتمرينك القادم مع العضلات المستعادة ، لإعطاء كل ما تبذله في صالة الألعاب الرياضية وتحقيق المزيد من المكاسب، وتقول الشركة أنها تعرف مدى صعوبة تدريبك ، وتريد أن نقدم لك المكاسب التي تستحقها، لذلك لا تتردد عندما يتعلق الأمر بالوزن ومكاسب العضلات، وتوفر هذه المكملات : 1900 سعرة حرارية لكل لبناء العضلات الهزيلة، و 121 من البروتين عالي الجودة لمعظم وتلبية الاحتياجات الرياضية، مع النكهات الجذابة الرائعة للاستمتاع بالبروتين .

من الذي طور بروتينات الدب الروسي

وقد تم تطوير بروتين الدب الروسي 5000 ، من قبل فال فالليف إن دي، الفائز بأكثر من 80 جائزة للياقة البدنية ورفع الاثقال بما في ذلك ” مستر أمريكا “، وهو أيضا باحث في العلوم الرياضية والتغذية المتقدمة .

طريقة استعمال مكمل الدب الروسي

كمكمل غذائي ، قم بخلط المكمل مع جالون واحد من الحليب الكامل والشراب طوال اليوم، المشروبات الصغيرة هي الأفضل ويمكن أن تمتد على مدى يوم إلى أربعة أيام، اشرب في الأوقا تالتي تفضلها، بما في ذلك قبل 30 دقيقة من وقت النوم، وسوف تجد Bear 5000 Weight Gainer ذو طعم مميز ، حتى إذا كنت تستخدم الماء بدلا من الحليب، ويمكنك أيضًا مزجه في الخلاط مع إضافة الثلج للحصول على اللبن المخفوق اللذيذ .

معلومات عن بروتين الدب الروسي

بروتين الدب الروسي هو المنتج النهائي للحصول على كتلة عضلية هائلة، يتم إثراء هذه الصيغة المتقدمة بالبروتين عالي الجودة والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، ضمان النتائج الخاصة بك عن طريق الحصول على كتلة حقيقية، ويعمل هذا البروتين على صنع كتلة وليس من الدهون باستخدام أفضل المكونات لصحتك، ويساعد بروتين الدب الروسي على :

1- بناء العضلات الضخمة مع مكملات البروتين المناسبة .

2- علاج كتلة العضلات الهزيلة .

3- تعزيز الانتعاش بين التدريبات .

ويتوفر بروتين الدب الروسي في صورة تركيبة عالية الحيوية بوجود نسبة عالية من البروتين إلى الكربوهيدرات، وأجزاء البروتين المتاحة حاليا في أكياس 5 ، 10 ، 15 رطل، وكمكمل غذائي ، قم بخلط 6 مغارف (470 جم) من الدب الروسي 10000 (كل مغرفة 78.3 جم × 6 470 جم) مع 750 مل لبن أو ماء أو عصيرك المفضل، (يجب مزج كل مغرفة مع 150 مل -200 مل)، ويفضل أن يكون 1-2 مغرفة في الصباح، ومغرفة بعد الظهر، ومغرفة بعد الظهر، ومن مغرفة لاثنين عند التمرين، لكن يرجى عدم تجاوز 6 مغارف في اليوم والتأكد من شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء خلال اليوم .

البروتينات عند البشر

الكمية الإجمالية للبروتينات العضلية في الثدييات ، بما في ذلك البشر ، تفوق تلك الموجودة في أي بروتين آخر، وحوالي 40 في المئة من وزن جسم شخص بالغ سليم وزنه حوالي 70 كيلوغراما (150 رطل)، هي عضلة تتكون من حوالي 20 في المئة من البروتين العضلي، وهكذا ، فإن الجسم البشري يحتوي على حوالي 5 إلى 6 كيلوغرامات (11 إلى 13 رطل) من البروتين العضلي، ويحتوي جزء يشبه الزلال من هذه البروتينات، الذي يدعى في الأصل myogen ، على عدة إنزيمات – فسفوريلاز ، ألدولاز ، جليسيرالديهيد فوسفات ديهيدروجينيز ، وغيرها .

ويحتوي جزء الجلوبيولين على ميوسين ، وهو بروتين مقلص ، والذي يحدث أيضًا في الصفائح الدموية ، والهيئات الصغيرة الموجودة في الدم .