انت الان تتابع موضوع هل مشروبات الطاقة ترفع ضغط الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد مشروبات الطاقة من أكثر المشروبات التي يتم تناولها من قبل الفئة الشبابية ويقدم عليها الكبار أيضا، وهي من المشروبات التي تحتوي على مواد تساهم في زيادة أداء المستوى العقلي، وفي الغالب تحتوي تلك المشروبات على الكافيين الذي يساهم في تحفيز الدماغ على العمل، كما أن بعض المشروبات الأخرى والتي تعرف تحت مسمى مشروب الطاقة تحتوي على بعض النباتات العشبية التي لها تأثير على الجسم والتي من أهمها الجينسينج.

مشروبات الطاقة وعلاقتها برفع الضغط

وفقا للكثير من الأبحاث والتقارير التي صدرت مؤخرا عن أكبر الأطباء فقد أكدت تلك الأبحاث على أن مشروبات الطاقة من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين والسكر، والتي تعد أخطر من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وحدة كما أن تناول مشروب الطاقة وبكثرة من الأسباب التي تحدث خلل في مستوى ضغط الدم، وقد أشارت الأبحاث أن تناول لتر واحد من مشروب الطاقة قد أدى إلى حدوث خلل في النشاط الكهربائي في القلب وفي ضغط الدم أيضا.

وقد أفادت تلك الدراسات أن الشباب الذين يتمتعون بالصحة الجيدة والذين لا يتناولون الكافيين إلا كل فترة قد زادت لديهم معدل ضغط الدم مع تناول مشروبات الطاقة، حيث يحتوي مشروب الطاقة الواحد على 27 ملعقة صغيرة الحجم من السكر بالإضافة إلى 320 مجم من الكافيين والكثير من المواد الأخرى التي تساهم في زيادة الضغط، وقد أشار الباحثين أن تأثير تلك المشروبات على القلب كان واضح بشكل أكبر عن تناول الكافيين العادي بدون سكر وبدون إضافات.

كما أنه يعمل على إبطاء سرعة ضربات القلب الأمر الذي يؤدى إلى حدوث خلل في الدورة الدموية وقد أفادت الدراسات أنه يوجد اليوم الكثير من الأنواع من مشروبات الطاقة في الأسواق والتي تضر جميعها بصحة المواطنين، وعلى كبار السن ومن يعانون من ضغط الدم المرتفع ضرورة الابتعاد عن تناول تلك المشروبات التي لا فائدة منها، فهي فقط تؤثر على صحة القلب وتؤثر على مستوى ضغط الدم لديهم بالزيادة.

فوائد مشروبات الطاقة

على الرغم من التحذيرات من تناول تلك النوعية من المشروبات إلا أنه يحتوي على عدة فوائد للجسم حال أن تم تناولها بالشكل المعتدل ومن بين فوائد مشروبات الطاقة للجسم ما يلي.

1- سريع الامتصاص في الجسم ومن ثم زيادة النشاط والحيوية ويقلل من الشعور بالتعب والنعاس أو الحاجة إلى النوم خلال فترة العمل.

2- مفيد أيضا للأشخاص ممن يعانون من ضغط الدم المنخفض.

3- مدر للبول حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين.

4- يرفع من معدل الأيض في الجسم ويساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية الزائدة ومن ثم التخلص من الوزن الزائد.

5- يحسن من قدرة الجهاز الهضمي على العمل مما يساعده في طرد الغازات وعدم التعرض إلى الانتفاخ.

6- يحسن من مستويات الإدراك لدى الأشخاص ويزيد من قدرة الجسم على القيام بالأعمال الشاقة بدون تعب.

7- يساهم في رفع الحالة المزاجية للشخص إلى الأحسن ويخلص الإنسان من الكآبة والحزن.

أضرار تناول مشروبات الطاقة

يوجد الكثير من الأضرار التي تعود على الجسم نتيجة تناول مشروبات الطاقة والتي من بينها ما يلي.

1- التسبب في حدوث مشاكل في القلب

أكدت الأبحاث أن تناول الكافيين بشكل مفرط من الأشياء التي تؤثر سلبا على الصحة العامة للشخص من زيادة غير طبيعية في ضغط الدم ومن ثم زيادة معدل ضربات القلب وخلل في القلب بصفة عامة، وفي حالة أن كنت من محبى تلك النوعية من المشروبات فمن الأفضل عدم الإكثار من تناولها.

2- يحتوي على كمية كبيرة من السكر

تحتوي العبوة الواحدة من مشروب الطاقة على كمية كبيرة من السكر مما تتسبب في حدوث خلل في السكر في الدم ويتسبب بمشاكل عدة خاصة لمن يعاني من مرض السكري ومن الممكن أن تتسبب تلك المشروبات في التعرض إلى الكثير من المشاكل في المستقبل لذا يتوجب على من يعاني من السكر توخي الحذر الشديد عند تناول مشروبات الطاقة.

3- الضرر البالغ على الأطفال والمراهقين

أكدت الدراسات التي أجريت على فئة عمرية من الشباب والمراهقين أنهم أكثر الفئات العمرية التي تتناول تلك المشروبات بانتظام وأن تلك الفئة معرضة إلى الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية من بينها الإدمان نتيجة تناول الكافيين بكثرة، ومن الممكن أن تتسبب تلك المشروبات في حدوث مشاكل في القلب والدماغ مما يتسبب لهم في عدم الاكتمال خلال مراحل النمو.

بدائل طبيعية لمشروب الطاقة

من الممكن تناول عدة بدائل طبيعية لمشروب الطاقة من بينها.

1- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم فهي أفضل من تلك المشروبات لكونها تحافظ على رطوبة الجسم.

2- تناول البروتينات بالكميات المناسبة والكربوهيدرات أيضا من الأشياء التي تحسن من قدرة الجسم على العمل.

3- تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي من شأنها رفع قدرة وكفاءة الجسم على العمل وهي أفضل من مشروبات الطاقة.

5- ممارسة التمارين الرياضية من أجل تحسين الحالة المزاجية عند الأشخاص.