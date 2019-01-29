اعراض نقص فيتامين د النفسية

يسبب نقص فيتامين د اضطراباً في بعض وظائف الجسم الحيوية. إلا أنه يؤثر أيضاً على الصحة غير الجسدية. فما هي أبرز أعراض نقص فيتامين د النفسية؟



التوتر والقلق

من الممكن أن تظهر أعراض القلق والتوتر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامين د. وقد يترافق ذلك مع ضعف القدرة على التركيز وتراجع الذاكرة. وهذا النقص يسبب أيضاً التفكير بطريقة سلبية والشعور بالخوف لأسباب قد لا تستحق ذلك.

الشعور بالاكتئاب النفسي

بحسب بعض الدراسات، قد يسبب نقص الفيتامين د الشعور بالاكتئاب. وفي هذه الحالة يمكن العلاج من خلال تناول متممات هذا الفيتامين والتعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة. ويمكن أيضاً الاعتماد على الأطعمة الغنية به مثل السلمون والتونا والسردين والحليب والشوكولا الداكن والبيض والفطر.



التصلب اللويحي

في حالة النقص الحاد في الفيتامين د من الممكن أن يزداد خطر الإصابة بمرض التصلب اللويحي. كما أن هذا قد يزيد احتمالات تلف الدماغ ويلحق الضرر بصحة الجهاز العصبي بسبب زيادة فعالية الشوارد الحرة.

الإصابة بالفصام

يعاني الأشخاص المصابون بالفصام غالباً من تراجع مستويات الفيتامين د . ويعيش الكثير من هؤلاء في الأماكن الباردة أي التي لا تسطع فيها أشعة الشمس.

خطوات لتجنب نقص فيتامين د

لمنع حدوث النقص في مستوى الفيتامين د ، يجب القيام ببعض الخطوات وأهمها الحرص على التعرض لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يومياً. كذلك من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي عليه وأبرزها الحبوب والحليب والتونا والسردين والسالمون.

إذاً هذه هي أبرز أعراض نقص الفيتامين د. أما فوائده فمنها حماية صحة العظام والأسنان والعضلات وتعزيز عمل الدماغ والأعصاب وقدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات.