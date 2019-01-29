7 أجزاء في جسمك عليك تنظيفها بطريقة صحيحة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - من أجل الحفاظ على صحتك لابد أن تتبعي الطرق الصحيحة للنظافة الشخصية، وهنا سوف تتعرفين على أجزاء الجسم التي لا يقوم كل منا بتنظيفها كما يجب مما يصيبنا بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية، لذا تعالي لتأخذي فكرة معنا عن هذه الأجزاء وعن الطريقة الصحيحة لتنظيف كل جزء منها.

1- اليدين

سمعت كثيرا تعليمات الكبار بأن غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام مهم جدا للتخلص من انتشار الجراثيم، لكن ربما لا تغسلينها بشكل دقيق، حيث ينصحك الأطباء بأن يستغرق غسل اليدين 20 ثانية على الأقل ويكون كالآتي:

- ترغية الصابون في راحتي اليدين.

- غسل ظهر اليدين.

- غسل منطقة بين الأصابع وتحت الأظافر.

وإذا لم يتبع الشخص الخطوات السابقة عند غسل يديه فسوف يصاب بالجراثيم ويصيب بها الآخرين ومن ثم تحدث الإصابة بالمرض.

2- الوجه

من الجيد استخدام المستحضرات المتوفرة حاليا في الأسواق من منظفات ومقشرات وأقنعة للوجه، ومع ما تقدمه لك من وعود بأنها ستخلصك من الخلايا الميتة وتمنحك بشرة صافية، إلا أن عليك تجنب الإفراط في استخدامها؛ لأن الإفراط ممكن أن يضر بالبشرة ضررًا بالغًا لاحتواء تلك المستحضرات على أحماض قوية جدا، وينصحك الأطباء بالتقشير، لكن ليس كل يوم.

ويوصيك خبراء البشرة بتنظيفها باستخدام منظف لطيف مثل دوف، وتجفيفها بمنشفة ناعمة، وهذا سوف يخلصك من خلايا الجلد الميتة لأن الجلد يجدد خلاياه ويتخلص من الخلايا الميتة بانتظام، ولا يحتاج إلى استخدام مقشرات.

كما ينصحك الأطباء بتجنب الاعتماد على تنظيف الوجه باستخدام المناديل المبللة؛ لأنها لا تعوض الغسيل اليومي للبشرة، ومهما كان ما تستخدمينه لغسل وجهك فيجب أن تشطفي الوجه جيدا بعد المنظف للحفاظ على البشرة.

3- فروة رأسك

حتى لو كنت تغسلين شعرك بانتظام فربما لا تنظفين فروة رأسك بشكل تام، فهناك بعض الأشخاص الذين يفوتون غسل بعض أجزاء من الرأس مثل مؤخرة الرأس، أو يضعون الشامبو أو البلسم ولا يشطفونه بشكل جيد، ولغسل فروة رأسك جيدا اتبعي الآتي:

- يجب فصل شعرك لأجزاء للتأكد من وصول الماء لفروة الرأس.

- يجب استخدام وسائد أطراف أصابعك لتدليك فروة رأسك خلال غسل الشعر.

- يجب استخدام شامبو منظف لفروة الرأس مرة في الشهر على الأقل مع تدليك فروة رأسك لبعض الوقت داخل الحمام.

- يجب شطف الشعر وفروة الرأس بشكل جيد ودقيق.

4- أسنانك

يعتقد الناس أن مجرد تفريش الأسنان كافٍ لتنظيفها، لكن هذا يؤدي نصف العمل لأنك تتركين معظم البكتيريا داخل فمك، وللتنظيف الصحيح إليك الخطوات التالية:

- يجب تخليل الأسنان بخيط الأسنان لأن ترك هذه الخطوة يسبب نمو حمض اللاكتيك الذي يسبب تآكل مينا الأسنان، لذا يجب تخليل الأسنان مع التفريش مرتين في اليوم.

- تنظيف الأسنان والفرشاة تأخذ وضع زاوية 45 درجة.

- التنظيف في شكل دوائر لمدة 10 ثوان في كل جزء من الفم.

- يجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة لأن الأنواع الخشنة أو القاسية تجرد الأسنان من الطبقة الخارجية لها مع الوقت.

5- الأذنين

يجب تجنب استخدام خلة الأذن لأنها تدفع شمع الأذن للداخل، مما قد يتسبب في انسداد الأذن أو الإضرار بطبلة الأذن، وإليك الطريقة الصحيحة للتنظيف:

- ليس عليك تنظيف الأذن الداخلية لأنها تنظف نفسها ذاتيا.

- يمكن استخدام قطرات طبيعية لإزالة شمع الأذن الزائد.

- يجب تنظيف الجزء الخارجي من الأذنين بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش بها صابون مع شطفها.

- يجب تنظيف الجزء الخلفي من الأذنين أيضا.

6- القدمين

لو كنت تعتقدين أن قدميك يتم تنظيفهما داخل الحمام لأن كل الماء والصابون ينزل فوقهما فاعلمي أن هذا لا يكفي، ولكن يجب عليك إتباع الآتي:

- بعد الاستحمام تأكدي من فرك قدميك جيدا خاصة باطن وجوانب القدمين.

- يجب استخدام حجر القدمين كل بضعة أيام.

- يجب تجفيف القدمين بعد الغسيل فهو من الخطوات الهامة جدا لتجنب نمو الفطريات.

- يجب تجفيف بين الأصابع جيدا بعد كل غسيل أو استحمام.

7- سرة البطن

كشفت دراسة أجريت بواسطة The Public Library of Science أن سرة البطن هي أكثر مكان متسخ في الجسم كله، وتحتوي على العديد من أنواع البكتيريا المختلفة بسبب موقعها وشكلها خاصة لو كانت داخلية، وبالطبع الماء الجاري فوقها عند الاستحمام ليس كافٍ لتنظيفها، والأسوأ من ذلك أن لمسها يمكن أن ينشر البكتيريا، ولتنظيفها يجب استخدام قطعة قطن مبللة بالماء الدافيء والصابون ثم شطفها جيدا.