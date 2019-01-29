تناولِك هذه الفاكهة بصورة يومية يَقيكِ خطر التعرُّض لانتفاخ البطن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما يُعاني الكثيرون منا في أوقات متفاوتة من مشكلة انتفاخ البطن التي عادةً ما ترافقها بعض الآلام والتشنجات المزعجة نتيجةً للإفراط في الشرب أو الأكل في الغالب.

لكن الأمور تكون أكثر صعوبةً على الأشخاص الذين يشعرون بهذا الانتفاخ بشكل متكرّر نتيجةً لمشكلات مرتبطة بهضم بعض الأطعمة كما الوجبات السريعة وبعض الخضروات التي من بينها البروكلي، الملفوف والفاصوليا، وذلك لأنها تحتوي على مكوّنات لا يستطيع الجسم البشري التعامل معها وهضمها.

ويُمكن التخلّص من انتفاخ المعدة بالحد من الأطعمة المثيرة للانتفاخ واستبدالها بأخرى تعزز عملية الهضم، وينصح خبراء تغذية بهذا الخصوص بضرورة الاستعانة بالموز نظرًا لفعاليته في الحد من تلك المشكلة وتهدئة الشعور بالانتفاخ.

وأضاف الخبراءُ، بحسب ما أوردته صحيفة إكسبريس، أن الموز مفيدٌ لعملية الهضم بشكل كبير لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، موضحين أن الألياف الموجودة بالموز تُعرف باسم البكتين وتساعد على تسيير عمل الأمعاء بشكل طبيعي.

وإلى جانب الألياف، فقد نوّه الباحثون كذلك إلى أن الموز مصدرٌ غني أيضًا بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز وفيتامين B6، وكلها عناصر مفيدة لعملية الهضم.