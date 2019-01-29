تعرف على فوائد الغلسرين للشفاه في فصل الشتاء

مع اشتداد البرودة تعاني الشفاه من بعض المشكلات أبرزها التشقّق والجفاف. ومن المواد التي تساعد في علاج هذه المشكلة، الغليسرين.

يعرف الغلسيرين بأنه مادة مرطّبة وناعمة، وله العديد من الفوائد خصوصاً على الشفاه وتحديداً في فصل الشتاء.

• يساعد الغليسرين على تفتيح الشفاه الداكنة والتخلّص من التصبّغ الذي يحدث عادةً بهذا الموسم.

• يعالج تشقّقات الشفاه الحادة، والتي قد تؤدّي في كثير من الأحيان إلى آلام.

• يمنح شفاهكِ الشكل الناعم والوردي، فاستخدام الغليسرين النقي يغذّي شفاهكِ إلى حدّ كبير.

• احرصي على استخدام الغليسرين باستمرار للتخلّص من آثار التدخين على الشفاه.

• الشفاه الجافة يمكن أن تتحوّل إلى أمر مزعج إلى حدّ كبير، فقد تتسبّب بحكة شديدة، والتي يمكن أن تمزّق الطبقة الواقية من الجلد، وقد يساعد بلسم الشفاه المتوافر في السوق على ترطيب الشفاه ولكن لفترة قصيرة جدّاً من الزمن. بينما الغليسرين يساعد في الحفاظ على توهّجها إلى جانب إبقائها ناعمة ورطبة طوال اليوم.

• وأخيراً للحصول على هذه الفوائد ما عليك سوى وضع كل يوم قبل النوم، القليل من قطرات الغليسرين بقطعة قطنية وامسحي بها شفتيكِ.

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