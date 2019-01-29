شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات هامة عن تبييض الأسنان باستخدام Veneer يقدمها الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الناس فى الكثير من الأمور التى تخص جسمهم مثل لون البشرة أو الطول أو وزن الجسم وغيرها، وقد يختلفون فى لون أسنانهم أيضًا، فتكون بعض الأسنان أكثر اصفراراً، وتتعدد الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى تعرض الأسنان للاصفرار خاصة مع تقدم السن أو لأسباب أخرى.

وفى ظل التقدم التكنولوجى الكبير أصبح من السهل الآن تبييض الأسنان، وحول أنواع الاصفرار الذى يصيب الأسنان، يوضح الدكتور شادى على حسين المدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أنواع اصفرار الأسنان، والتى تنقسم إلى نوعين، هما كالتالى:

1- الاصفرار السطحى الذى ينتج عن شرب السجائر أو القهوة أو الشاى، بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة التى تساعد على صبغ الأسنان كأنواع من التوت أو بسبب تجمع التكلسات calculus.

2- الاصفرار الداخلى الذى ينتج عن التقدم فى السن أو حصول إصابات أو الاستخدام الزائد للفلورايد أو كنتيجة بعض الأمراض أو أخذ المضادات الحيوية كالتتراسيكلين tetracyclic فى سن مبكرة.



انفو جراف يوضح أنواع الاصفرار الذى يصيب الأسنان

تصميم الابتسامة بكل أنواعها

ويوضح الدكتور شادى على حسين، أنه إذا كان يعانى المريض من اصفرار الأسنان، فأصبح هناك سهولة فى تبييض الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وجذابة من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث وصل الأمر إلى إمكانية تصميم الابتسامة قبل تنفيذها، موضحًا أن التجميل فى مجال طب الأسنان قطع شوطًا كبيرًا فى تقديم الابتسامة وفق العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة، التى ساهمت فى هذا الأمر بشكل كبير.



انفوجراف يوضح معلومات عن فينير الأسنان

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أنه خلال تصميم الابتسامة يعتمد الأطباء على طول وعرض الوجه، بالإضافة إلى مقاس الفم وزواياه وحجم الأسنان والفك، للحصول على ابتسامة متسقة مع تفاصيل الوجه كله، خاصة أن إجراء أى عمل تجميلى للابتسامة يتطلب تحليل أجزائها، مثل الفم واللثة والأسنان، وإدخال ذلك كله إلى الكمبيوتر لتصميمها قبل تنفيذها.

الفينير يستخدم لتجميل وتبييض الأسنان

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أن فينير الأسنان Veneer أو عدسات الأسنان اللاصقة أو القشرة التجميلية للأسنان، هى مصطلحات مختلفة تعبر عن شىء واحد أصبح غنى عن التعريف، فهو أسرع وسيلة لتجميل الأسنان، ويمكن تعريف الفينير على أنه قشرة تكون بلون الأسنان الناصعة البياض، وغالباً ما توضع على الوجه الخارجى للأسنان، ويستخدم الفينير لتغيير لون الأسنان أو حجمها أو إخفاء عيوبها أياً كانت لإعطاء مظهر رائع للابتسامة، وكل مريض له دواعى حتى نصل معه فى النهاية إلى الابتسامة الكاملة التى تناسب وجه بشكل طبيعى، دون أن يظهر التركيب وتظهر أسنانه بالشكل الأبيض دون أن يظهر التركيب.

نصائح ما بعد تبييض الأسنان

وقدم الدكتور شادى على حسين، بعض النصائح للحالات التى تعتزم استخدام تقنية الفينير "Veneer"، لتبييض أسنانها، حيث أكد ضرورة إتباعها للحفاظ على نتائجها، وهذه النصائح هى كالتالى:

1- الامتناع أو تقليل التدخين.

2- عدم تناول القهوة والشاى بدون حليب.

3- عدم تناول الطعام الذى يحتوى على صبغة عالية مثل "الكركم".



انفوجراف يوضح نصائح ضرورية بعد تبييض الأسنان بالليزر

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