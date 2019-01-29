تعرف على أضرار شرب العصير بـ”المصاصة البلاستيكية”

يفضل الكثير من الأشخاص استخدام المصاصة البلاستيكية لتناول العصائر والمشروبات المنعشة، دون أن يعلموا بأن هذه المصاصات لها مساوئ وأضرار عديدة على الصحة.

وقد ركزت صحيفة “ميرور أونلاين” على مجموعة من الأضرار التي تتسبب بها مصاصات العصير البلاستيكية للصحة، على النحو التالي:

1- تلف الأسنان

لدى امتصاص المشروبات السكرية أو الحمضية باستخدام المصاصة البلاستيكية، فإن القش يعمل كالخرطوم، ويضرب منطقة محددة من الأسنان، ويعرضها لتركيز كبير من السكر، وبالتالي يؤدي إلى تلف مينا الأسنان.

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2- الغازات والنفخة

قد تتسبب الغازات بإحراج كبير للمرء خلال تواجده مع الآخرين. وعندما يتم ارتشاف العصير باستخدام مصاصة بلاستيكية، فإن الهواء يتصاعد مع العصير ويدخل إلى الجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالنفخة.

3- الإسراف في تناول السوائل

يمكن أن يؤدي ارتشاف العصير بالمصاصة البلاستيكية إلى رغبة إضافية بتناول المزيد من العصير، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والتخمة، وزيادة نسبة السكر في الجسم.

4- التلوث الكيماوي

يتم إنتاج مصاصات العصير من مادة البولي بروبيلين وهي أحد مشتقات البترول، وعندما يتم شرب العصير باستخدامها، فإن جزءاً من هذه المادة تنحل مع السائل، وتدخل الجهاز الهضمي، الأمر الذي قد يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية، وترك تأثيرات سلبية على الهرمونات وخاصة الاستروجين.

5- زيادة التجاعيد

يمكن للشرب باستخدام المصاصة البلاستيكية، أن يتسبب بتجاعيد البشرة نتيجة تأثيرات مادة البولي بروبين السلبية التي تتسلل إلى الجسم.

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