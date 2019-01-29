شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لسان بسيط يشخص سرطان البنكرياس قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن اختبار اللسان قد يشخص فى يوم من الأيام سرطان البنكرياس قبل أن تتطور الأعراض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت على مرضى سرطان البنكرياس فى المراحل المبكرة من المرض أن لديهم مستويات أعلى بشكل ملحوظ من نوعين من البكتيريا فى أفواههم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أجرت جامعة تشجيانغ فى الصين هذا البحث بقيادة الأستاذ لانجوان لى، مدير مختبر الدولة الرئيسى لتشخيص الأمراض المعدية وعلاجها.

ووجدوا أن هناك نوعين من البكتيريا - Leptotrichia وFusobacterium - مرتفعين بشكل خاص فى مرضى السرطان، فى حين أن اثنين آخرين من البكتيريا الجيدة Haemophilus وPorphyromonas كانت منخفضة بشكل ملحوظ.

ومن غير الواضح بالضبط سبب حدوث ذلك، حيث يعتقد الباحثون أن الأورام الموجودة فى البنكرياس تحفز الاستجابة المناعية التى تغير تركيبة الجسم البكتيرية.

ويأمل الباحثون فى أن تساعد النتائج التى توصلوا إليها فى تشخيص السرطان الذى يصعب التعرف عليه، والذى قتل الممثلين مثل "آلان ريكمان" و"باتريك سويزى”.

وفى عام 2015، تم تشخيص 9921 شخصا مصابا بسرطان البنكرياس فى المملكة المتحدة، وتكشف إحصاءات أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة.

وفى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتم تشخيص حوالى 56770 حالة للمرض هذا العام، وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية.

وأضاف الباحثون أنه بشكل مأساوى، أقل من 1% من المرضى يبقون على قيد الحياة بعد عشر سنوات أو أكثر من التشخيص.

وعادة ما يتم رصد سرطان البنكرياس فى مرحلة متأخرة من المرض بسبب أعراضه - ألم البطن، فقدان الوزن غير المتوقع واليرقان - غالبا ما تظهر فقط عندما يكون الورم بحجم كبير.