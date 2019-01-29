ايجابيات شخصية الطفل المصاب بفرط الحركة

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يسبب اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه العديد من الآثار السلبية ، حيث يمكن أن يكون مدمرا للحياة الطبيعية للأطفال و البالغين الذين يعانون من هذه الحالة ، و مع ذلك هناك آثار إيجابية لاضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه تم إبرازها أيضًا.

إن العيش مع فرط الحركة كشخص بالغ أو طفل يأتي مع بعض التحديات ، و لكنه ليس سيئًا تمامًا ، تحتاج إلى حل بعض أعراض اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه مثل اليقظة و النشاط الزائد ، و لكن الحالة تأتي مع صفات خاصة مرغوبة مثل الإبداع و الحدس ، من خلال توجيه هذه الأعراض إلى اتجاه إيجابي ، فيمكنك تحويل نقاط ضعف فرط الانتباه إلى نقاط قوة.

الآثار الإيجابية لاضطراب فرط الانتباه

كثير من الناس المصابين باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه هم في حالة تأهب و ذكاء و موهوبة و هذه الصفات موجودة في مصابي اضطراب فرط الحركة ، يشعر العديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه بقدرتهم على التفكير خارج الصندوق ، و أحيانًا يعزو ذلك إلى اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ، و مع ذلك لا يرتبط الذكاء ارتباطًا مباشرًا باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ، إلا أن أعراض اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ، يمكن أن تغذي الذكاء بشكل إيجابي إذا تم توجيهه بشكل صحيح ، فيما يلي بعض الجوانب الإيجابية للاضطراب.

الإبداع لدى مريض فرط الحركة

عادة ما يكون الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه مبتكرين و خلاقين بشكل استثنائي ، الطفل الحالم لديه العديد من الأفكار المختلفة في وقت واحد ، يمكنه حل المشاكل من خلال ينبوع الأفكار التي تدور في رأسه أو يمكن أن يكون فنانًا مبدعًا جدًا ، الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ، على الرغم من أنهم يصرفون بسهولة قد يكونون منتبهين لأشياء لا يستطيع الناس رؤيتها عادة.

مريض فرط الحركة يتسم بالمرونة

الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ينظرون إلى الكثير من الخيارات دفعة واحدة ، ليس لديهم خيار واحد لاتخاذه ، بدلا من ذلك لدينا العديد من البدائل للاختيار من بينها ، هم دائما منفتحون على أفكار مختلفة.

العفوية و الحماس عند مريض فرط الحركة

لا يمكن أن يكون هناك يوم ممل حول طفل أو شخص بالغ مصاب باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه ، فهم مهتمون بعدة أمور مختلفة و مليئة بالحياة ، و يمكن أن يكون لديهم الكثير من المرح عندما لا يكونون متعبين ، عيش اللحظة و ليس القلق بشأن المستقبل هو شيء يمكننا تعلمه من طفل مصاب باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه.

مريض فرط الحركة مفعم بالطاقة

عندما يتم تحفيزهم في الاتجاه الصحيح ، فإن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه يدفعون إلى اللعب و العمل بجد ، إذا كانت المهمة التي تهمهم تفاعلية ، فعندئذ قد يكون من الصعب تشتيتها.

شخصية مريض فرط الحركة و نقص الانتباه

– لا علاقة لاضطراب فرط الحركة بالذكاء أو الموهبة ، فالأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه هم في أغلب الأحيان موهوبون فكريا أو فنيا ، إن القدرة على حل المشكلات و الابداع و المخاطر العفوية هي أفضل الطرق لوصف الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه عند توجيه طاقاته بطريقة إيجابية.

– بعض من أفضل العقول في التاريخ مثل الفنانة فنسنت فان جوخ ، و المؤلفة فيرجينيا وولف و المؤلف فولفغانغ أماديوس موزارت و المخترع توماس اديسون ، هم من بين آخرين تم تشخيصهم أو عرض علامات على فرط الحركة ، كل شخص لديه تعريفه الخاص للنجاح ، سمح احتضان سمات فرط الحركة للشخصيات الشهيرة لاعتناق النجاح يمكن تحديد و رعاية هذه الصفات الإيجابية ، و التي تمكن الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة و نقص الانتباه بتحقيق أشياء عظيمة.

اعراض اضطراب فرط الحركة

– في كثير من الأحيان يفشل في إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل أو ارتكاب أخطاء لا مبالية في العمل المدرسي ، و في العمل ، أو أثناء الأنشطة الأخرى.

– غالبًا ما يواجه صعوبة في الحفاظ على الاهتمام بممارسة الأنشطة.

– في كثير من الأحيان لا يبدو مستجيب للاستماع عند التحدث إليه مباشرة.

– في كثير من الأحيان لا يتبع التعليمات و يفشل في إنهاء العمل المدرسي أو الأعمال المنزلية أو المهام في مكان العمل.

– غالبًا ما يواجه صعوبة في تنظيم المهام والأنشطة.

– غالباً ما يتجنب أو يكره أو يمانع في الانخراط في المهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مستدامًا.

– في كثير من الأحيان يفقد الأشياء الضرورية للمهام أو الأنشطة.

– غالبا ما يصرف بسهولة عن طريق المحفزات الدخيلة.

– غالبًا ما ينسى في الأنشطة اليومية.