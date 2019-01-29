اسباب الإصابة بتشنجات العين اثناء الحمل

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الوخز في العين هو وضع تبدأ فيه عينك بالتقلص دون أن تتحكم بها و دون أن تحفزها بنفسك ، يحدث على الجفنين العلوي و السفلي و يمكن أن يكون من الصعب السيطرة عليه بشكل عام ، و مع ذلك فإنها في معظم الوقت غير ضارة و تنطوي على مجرد حركة طفيفة يمكن تجاهلها ، هناك أوقات يمكن أن تكون غير قابلة للسيطرة و حتى تسبب إغلاق العين.

علامات وخز العين في الحمل

هناك بعض العلامات التي تشير إلى تشنجات العين:

– حساسية للضوء.

– الكثير من الوميض

– وجود جفاف بالعين .

– عيون تبحث بالتعب.

– لوحظ حركة العضلات اللاإرادية حول منطقة العين.

أسباب وخز العين في الحمل

جفاف العين

جفاف العين هي واحدة من الأسباب الشائعة لتقلصات العين و الوخز خلال فترة الحمل ، أحد الأسباب الشائعة وراء ذلك هو التحديق المستمر على شاشة الكمبيوتر و الأجهزة الإلكترونية الأخرى للعمل أو الترفيه.

علاج جفاف العين

لضمان عدم جفاف عينيك أثناء العمل ، من الجيد أخذ فترات راحة قصيرة كل 10-15 دقيقة ، من الأفضل تحديد وقت الشاشة أو ارتداء نظارات مضادة للوهج ، هذه النظارات لها طلاء مضاد للانعكاس و يحجب الضوء الأزرق ، و بالتالي فإنها تقلل من الضغط على العيون ، حتى باستخدام قطرات العين التي وصفها الطبيب هي طريقة جيدة لتليين عينيك ، لأنها تخفف من جفاف و تهيج العين.

تهيج العين

عادة ما تحدث حالة تهيج العين عند التحديق في الشاشات التي لا تحتوي على حماية مضادة للوهج ، أو المشي في الشمس بدون نظارة شمسية ، أو استخدام الهواتف لفترة طويلة دون أن تنقطع ، التهيج الناجم عن الأجسام الغريبة في العين يمكن أن يجعل عينيك مائيتين و تسبب تشنجات العين.

علاج تهيج العين

تأكد من حصولك على شاشة مضادة للتوهج و قم بتغطية عينيك عن طريق غمس القطن في ماء الورد و تثبيته ، حتى شرائح الخيار يمكن أن تساعد في توفير تأثير تبريد لعينيك ، إذا كان هناك شيء ما يدخل إلى عينيك اغسلها جيدا بماء فاتر عادي لطرد الجسيمات و تجفيفها برفق.

إجهاد العين

واحدة من أكثر الأسباب شيوعا وراء وخز العين هو الإجهاد ، فيؤثر الإجهاد على الجهاز العصبي و الذي بدوره يؤثر على العضلات اللاإرادية حول العينين ، و هذا يثير تشنجات العين و يمكن أن تتأثر النساء الحوامل اللواتي يواجهن الكثير من الإجهاد بتشنجات العين و الألم في عيونهن.

علاج إجهاد العين

– في حين أنه ليس من السهل التخلص من الإجهاد ، إلا أن محاولة الحفاظ على النظرة الصحية و السعيدة يمكن أن تعمل على الحد من إجهاد العين.

– حاول الاستماع إلى الكثير من الموسيقى و الحصول على ما يكفي من الراحة لتقليل مستويات التوتر ، التأمل هو طريقة أخرى لضمان أن تبقى هادئًا.

تشنجات الأسنان

يمكن أن يسبب تشنجات أسنانك و تقشير الفك ، خاصة أثناء النوم العميق إلى الكثير من الضغط على عضلات الوجه ، هذا قد يسبب العضلات اللاإرادية حول منطقة العين للإصابة بالتشنجات ، مما يؤدي إلى تشنجات العين.

علاج تشنجات الأسنان

في حين أنه من غير الممكن التحكم بحركات الفك الخاصة بك أثناء النوم ، فإن ارتداء حارس الفم يمكن أن يساعد ، أيضا يمكن أن يساعد تدليك الفكين الداخلي و الخارجي في ذلك.

التعب و عدم النوم

عدم الحصول على قسط كاف من الراحة أو النوم أثناء الحمل هو أمر شائع بالنسبة للكثير من النساء الحوامل ، لا يمكن أن يؤدي التعب و الحرمان من النوم إلى ألم في العين و الوخز فحسب ، بل أيضًا إلى مشكلات أخرى مثل الصداع النصفي و انخفاض مستويات التركيز.

علاج عدم النوم

لتفادي ذلك تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة و النوم من خلال تلبية الحد الأدنى المطلوب 8 ساعات يوميًا.

نقص الفيتامينات و المعادن

الفيتامينات و المعادن هي الأساس للحفاظ على جسمك خاليًا من الأمراض ، مع تزويد طفلك أيضًا بالعناصر المغذية التي يحتاجها داخل الرحم ، يمكن أن تؤدي الاختلالات في المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم إلى ارتعاش عينيك.

علاج نقص الفيتامينات

التعرف على مستويات المغنيسيوم و فحصها بانتظام ، و يفضل تناول بعض الشوكولاته الداكنة من وقت لآخر لرفع مستوياته.

الإصابة بالحساسية

يمكن أن يحدث تشنج العين عند وجود مستويات حبوب اللقاح المفرطة في البيئة ، و يمكن أن تسبب الحساسية الأخرى مثل ريش الطيور و وبر الحيوانات الأليفة أيضا تشنجات العين ، قد تبدأ بعض النساء الحوامل في الشعور بالوخز في عيونهن خلال هذا الوقت.

علاج الحساسية

حافظ على رطوبة عينيك من خلال وضع قطن مرقش في ماء الورد أو بوضع شرائح مبردة على عينيك أيضا ، يجب استشارة الطبيب ليعطيك دواء أقوى خلال هذا الوقت.