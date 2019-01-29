مرضٌ نادر يتسبب في هبوط "كُلْية" طفل إلى الحوض

هبطت كلية الطفل البريطاني هاميش روبسون (10 سنوات) إلى الحوض، بسبب تغير وراثي فريد، إلا أن علماء الوراثة رفضوا استئصالها لكونها لا تؤثر سلبًا على الطفل الذي ينمو ببطء شديد.

ووصف عالم الوراثة الذي اكتشف غياب كروموسوم "7p22.1" لدى الطفل هذه الحالة في مقال علمي جاء فيه: "ليس مستبعدًا أن يكون هذا الطفل الوحيد في العالم الذي يعاني من هذه الحالة". ولا تمتلك هذه الحالة تسمية لذلك أطلق عليها الأطباء "متلازمة هاميش".

وولد هذا الطفل قبل ستة أسابيع من الموعد الطبيعي، وكان وزنه 910 غرامات فقط. وبعد بضعة أشهر، لاحظت والدته أنه ينمو ببطء مقارنة بأقرانه. وحسب قولها، فقد نطق كلمة "ماما" عندما بلغ عمره 17 شهرًا، وبعدها انتظرت ست سنوات لتسمع منه الكلمة الثانية.

وتقع إحدى كليتي الطفل في الحوض، حيث يقول الطبيب أندريه أوردون: "انتباذ (هجرة) الكلية - ظاهرة نادرة جدا، وقد تحدث لشخص واحد من كل 900 شخص. أمّا الكلية التي تقع عمليًا أو حتى نهائيًا في الحوض لم يسمع بها أحد من قبل، وبما أن هذا لا يعيق الطفل لن يتم استئصالها".

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