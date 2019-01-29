رانيا العبدالله تُؤكّد أنّها محظوظة لوجودها بجوار ملك الأردن

نشرت عقيلة ملك الأردن عبدالله الثاني، الملكة رانيا العبدالله، تغريدة عبرصفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أشارت خلالها إلى علاقتها مع الملك، مؤكدة أنها محظوظة بوجوده إلى جانبها.

وقالت الملكة رانيا الأحد في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم إلى المضي باتجاه هدفهم، وأنا محظوظة بأنني وجدت ذلك الشخص، وهو الأقرب لي، ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه.. سيدنا @KingAbdullahII".

وتزوج عبدالله الثاني، أكبر أنجال الملك حسين، حين كان أميرا، رانيا البالغة حينها من العمر 23 عاما، في 1993، وكان حفلة زفافهما بمثابة عيد قومي، وبعد عقد القران جال العروسان في شوارع عَمان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب، وأنجبا أربعة أبناء هم: الأمير الحسين ولي العهد، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى والأمير هاشم.

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