شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيتمرن سباحة فى الشتاء.. إليك هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السباحة من أفضل أنواع الرياضة، والتى تعمل على شد الجسم، وجعله أكثر صحة وقوى، كما أنها تعمل على تنشيط خلايا المخ، وتزيد من تركيز الطفل والكبار أيضا، ولكن عندما يعتاد الطفل على ممارستها فتصبح صحته أفضل بكثير.

ومما لاشك فيه هناك العديد من الأمهات اللاتى تعمل على تدرين أطفالها على السباحة فى فصل الشتاء، وهناك العديد من النصائح الهامة التى تساعد على فى الحفاظ على صحة طفلك أثناء التمرين وتقلل فرص إصابته بنزلات البرد، وذلك وفقا لما نشهر موقع " bigthink"، ومنها:

-عند نزول طفلك لحمام السباحة عليكى القول له إن جسمه سيعتاد على برودة الماء، وعليه الاستمرار فى السباحة.

- ارتداء قبعة السباحة، للمساعدة فى الحفاظ على حرارة الجسم، يمكنك أيضًا ارتداء قفازات النيوبرين، أو بدلة الغوص هذا يساعد على تحمل جسمه للبرد.

-مع انخفاض درجة الحرارة قلل من مقدار الوقت الذى تقضيه فى الماء أثناء فصل الشتاء، غالباً ما يسبح السباحون لمدة دقيقة أو دقيقتين فى المرة الواحدة.

-لا تأخذ دش ساخن بعد التمرين، فالماء الساخن يمكن أن يبرد قلبك وهذا يكون خطرا كبيرا على صحتك، وعليك التأكد من أن لديك الكثير من الملابس الدافئة التى ينصح بارتدائها، وبعد الارتداء عليك تناول مشروب ساخن.