شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعالج حقن الدهون النحافة العامة؟.. اعرف حقائق عن العملية من دكتور وائل غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية عملية حقن الدهون بشكل واسع وسريع جدًا، حيث أصبحت عملية التجميل رقم واحد على مستوى العالم – تليها عملية تكبير الثدى وعملية تجميل الأنف - وذلك لما فيها من مميزات وفوائد عديدة، وكذلك لسهولة هذه الجراحة وندرة المضاعفات المصاحبة لها وأمانها التام.

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه مع صدارة عملية حقن الدهون بين جراحات التجميل لأمانها على سلامة المريض وسهولة إجرائها دون مخاطر، أصبح الإقبال عليها كبير وفى بعض الحالات يرغب الرجال والنساء فى استخدامها بشكل خاطئ لحل المشاكل التى يواجهونها بسبب النحافة أو صغر حجم عضلات الجسم.



انفوجراف يوضح الفرق بين نسبة الدهون بجسم الرجل والمرأة

وأضاف استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، أن نسبة الدهون تختلف فى جسم الإنسان من شخص لآخر وتعتبر نسبة الدهون فى الجسم مقياسا لمستوى البدانة، حيث تزيد نسبة الدهون فى جسم المرأة عنها فى جسم الرجل، وذلك بسبب متطلبات الحمل والوظائف الهرمونية الأخرى، فيما تقدر نسبة الدهون الأساسية فى الرجال بـ3% إلى 5%، وفى النساء بنسبة 10% إلى 16%، والتى تتأثر بالصحة النفسية والجسدية إذا قلت عن ذلك، فيما يتنافس الرياضيون بشكل مثالى عند مستويات 6 إلى 13% للرجال و14 إلى 20% للنساء.

وأشار الدكتور وائل غانم مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، إلى أنه لما أصبحت عملية حقن الدهون وسيلة سهلة لزيادة حجم المناطق النحيفة فى الجسم، فإن بعض الحالات تكون لديها اعتقاد خاطئ بأن حقن الدهون يعالج النحافة العامة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير دقيق لأن حقن الدهون يعالج النحافة الموضعية فقط، وتجرى العملية فى جلسة واحدة، ويمكن أن تجرى لـ3 إلى 4 مناطق حسب توافر الدهون فى مناطق الجسم، أما النحافة العامة فيكون علاجها عن طريق التغذية الجيدة التى يحدد عوامل طبيب التغذية.

وأوضح الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام، أن هناك استخداما آخر خاطئا يتجه إليه كثير من الشباب الذى يرغب فى الظهور بقوام جمالى جذاب، وذلك عن طريق حقن الدهون فى العضلات مباشرة، قبل الذهاب إلى صالات الجيم حتى تظهر نتيجة تضخيم العضلات على وجه السرعة، إلا أنه حذر من حقن الدهون المباشر فى العضلات لما له من مخاطر شديدة على عضلات الجسم.

انفو جراف يوضح مناطق يمكن بها حق الدهون

واستطرد الدكتور وائل غانم، فى تلك النقطة، "حقن الدهون فى العضلات موضة طلعت خصوصًا عند لاعبى كمال الأجسام، وأقول لهم إن هذا الطلب غير صحيح وخطير، لأن العضلة ربنا خلقها بدون دهون، ومش هينفع أكون أنصح من الخالق، لأن العضلة مصممة بأن تكون الدهون فوقها، لذا من يريد حقن دهون فى هذه المنطقة، فالحقن يجب أن يكون أعلى العضلة، أما من يريد حقن الدهون فى العضلة فلهذا الأمر له محاذير، لأن الدهون فى هذه الحالة يمكن أن تتيبس ما يترتب عليه تليف فى العضلة وتيبسها هى الأخرى، ما يترتب عليه مشكلة إعاقة، وبعد وقوع كل هذه الآثار السلبية، لا يمكن إزالة الدهون، ورغم وجود حالات يمكن إزالة الدهون فيها، ولكن فى حالة التليف والتيبس يكون الأمر صعب".

ويضيف استشارى جراحة التجميل، "نلجأ لحقن الدهون فى العضلات فى حالة واحدة، عندما يكون هناك حالة تعانى من مرض مناعى سبب لها تليف فى العضلات، وفى هذه الحالة العضلة تكون متليفة، وبالتالى فإن الأوعية الدموية بها ليست كبيرة، وكذلك يمكن استخدام الحقن فى العضلات فى حالات العيوب الخلقية، لأن كم العضلات يكون قليل، أو فى حالات الإصابة بشلل أو حوادث، فبالتالى يكون هناك عدم تناسق بين الجانبين، ويمكن هنا استخدام الحقن فى العضلات أيضًا".

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