انت الان تتابع موضوع مكونات طبيعية لتقشير البشرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يوجد الآن اتجاهاً عالمياً واسعاً لتقليل المنتجات الخاصة بتقشير الوجه والتي تحتوي على المواد البلاستيكية غير الضرورية سواء للبشرة أو للجسم وأصبح الاتجاه العام لاستخدام المنتجات الطبيعية عوضاً عنها . ومع ذلك ، بعض الناس يشعرون بالقلق من أن منتج تقشير الوجه المفضله لديهم لن تكون بنفس الفاعلية والكفاءة فيما بعد إذا تم تغيير مكونات هذه المستحضرات . من الممكن تمامًا الحصول على تقشير رائع وجلد نقي باستخدام مكونات طبيعية بسيطة متوفرة بالمنزل . والنتيجة النهائية هي أنظف وأكثر فائدة وأكثر أماناً وأرخص في التكلفة .

أنواع المقشرات الطبيعية للبشرة

سيعرض فيما يلي قائمة من المكونات التي تجعل التقشير ذو نتائج رائعة . يمكنك إضافة كمية صغيرة من المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر للحصول على قوة إضافية للتنظيف ، أو يمكنك خلطها ومزحها بنفسك بسهولة تامة .

التقشير باستخدام السكر الأبيض أو البني

السكر هو مرطب طبيعي ، مما يعني أنه يستمد الرطوبة من البيئة المحيطة ويحتفظ بها . عندما تقوم بتطبيق منتجات تحتوي على السكر أو مشتقات السكر ، فإنها ستساعد في الواقع على ترطيب البشرة والحفاظ على الرطوبة الداخلية لها ، كما أن السكر هو مصدر طبيعي لحمض الجليكوليك ، وهو حمض ألفا هيدروكسي والذي يستخدم لعلاج شيخوخة الجلد . كما أن السكر يقدم تقشيرًا أفضل من الملح ، مما يجعله أفضل للبشرة الحساسة . يصنع الماسك من 1 ملعقة كبيرة من السكر البني أو الابيض ويمكن إضافة 1 ملعقة طعام عسل ، يُخلط السكر والعسل معًا ويوضع برفق في حركات دائرية للمساعدة في التقشير دون ضرر . يشطف بالماء الدافئ أو يمسح بالقماش .

التقشير باستخدام الملح

الملح يميل إلى أن يكون أكثر خشونة من السكر ، لكنه لا يزال يقدم تقشير بصورة أكبر . حاول العثور على أفضل أنواع الملح التي يمكنك استخدامها على جسمك غير الأنواع الأخرى الخاصة بالطعام . ويعرف الملح أنه مطهر طبيعي ، وهذا يعني أنه قد يساعد في قتل البكتيريا وتقليل الإلتهابات والتي قد تتسبب في أي حكة أو ألم مرتبط بأمراض الجلد البكتيرية . ويتم استخدام الملح من خلال فركه في حركة دائرية وهذا بدوره سيعمل على تقشير المسام ، وتحسين الدورة الدموية ، وإزالة خلايا الجلد الميت .

التقشير باستخدام الشوفان

يعتبر الشوفان عنصر مثالي للبشرة الحساسة ، لأنه سهل في إزالته عن الملح والسكر ، وهو معروف بجودته ونعومته على البشرة . فهو مفيد أيضاً لشفاء حروق الشمس ، وذلك بفضل قدرته على الحد من الالتهاب . قُم بتخفيف الشوفان من خلال مزجه بالماء ثم ضع المزيج على وجهك . يصنع الماسك ب ½ كوب الشوفان وماء ثم يضع في الخلاط ، ثم يضاف الماء ببطئ حتى يشكل معجون . يتم تدليك الوجه بلطف في الوجه والرقبة . ويتم تخزين الشوفان في حاوية محكمة الإغلاق لاستخدامها لاحقًا .

التقشير باستخدام حبوب القهوة

كثيراً ما يؤدي الكافيين المتبقي في القهوة إلى زيادة تدفق الدم ، الأمر الذي يمكن أن يقلل من ظهور السيلوليت ويمنح الجلد نقاءًا أكثر بريقاً ، عادةً ما تكون حبوب القهوة في ملمس الرمال الخشنة ، لذلك من الأفضل طحنها بقدر ما تستطيع ، واستخدامها في الجزء الرئيسي من جسمك ، وليس الوجه . يتم صنع هذا المقشر من 1 ملعقة طعام قهوة ، 1 ملعقة طعام زيت (جوجوبا أو زيتون أو ماء الورد) واستخدامه بشكل دائري . لذا لا تتخلص من قشور القهوة المبللة من مشروبك ، ما عليك سوى إضافة ملعقة كبيرة من الزيت إليهم ، كما يمكنك الحصول على تقشير لطيف وغني بالكولاجين .

إستخدام الزبادي في التقشير

قد لا يبدو الزبادي اختياراً معروفاً للتقشير ، حيث أن ملمسه ناعم للغاية ، ولكنه يحتوي على حمض اللاكتيك ، وهو أمر جيد لإزالة خلايا الجلد الميتة ، والحد من ظهور حب الشباب ، وتنعيم الجلد . أنشره على وجهك واجعله على الجلد لبضع دقائق ثم قُم بالتنظيف العميق . ستلاحظ فرقًا إذا كنت تستخدمه عدة مرات في الأسبوع .

التقشير باستخدام صودا الخبز

قد يحتوي المطبخ على بعض المقشرات الطبيعية المفيدة ومنهم صودا الخبز الذي يعد منتج رائع لتقشير الوجه . إنه عبارة عن مادة ناعمة جداً بما فيه الكفاية ، ويمزج صودا الخبز بسهولة بالماء أو العسل أو زيت جوز الهند ويصنع كعجينة .

التقشير باستخدام الأرز

عندما يتم طحن الأرز في مطحنة التوابل ، فإنه يجعله عنصر فعال لتقشير بشرة الجسم . وقد يستخدم زيت جوز الهند والسكر وجذر الزنجبيل قبل الفرك باستخدام الأرز .

إستخدام خل التفاح للتقشير

بجانب صودا الخبز ، يجب أن يكون هذا المنتج الأكثر فائدة في المنزل . يحتوي خل التفاح على أحماض lactic و malic ، وهي جيدة للتقشير ، وتقليل البقع ، وعلاج حب الشباب . يحتوي خل التفاح أيضًا على أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد البشرة على التجدد بسرعة أكبر . هذه القوة الطبيعية لدى خل التفاح تعطيه القدرة على إذابة الرواسب الدهنية الزائدة على سطح الجلد وتقليل التقشير للجلد .