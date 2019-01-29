8 أعشاب قوية لزيادة الطاقة والحيوية

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في عالم اليوم السريع الخطى ، يعتمد العديد من الناس على الأعشاب للحصول على الطاقة ، حيث أنها وسيلة طبيعية وغير مسببة للإدمان لتعزيز الحيوية . كثير من الناس يشربون القهوة أو مشروب الطاقة لمساعدتهم على الحصول على الطاقة في الأيام المزدحمة ، ولكن هناك آثار جانبية سلبية لهذا النوع من الاعتماد على المواد الكيميائية ، جنبًا إلى جنب مع أضرار الكافيين التي لا مفر منها . وعلاوةً على ذلك ، يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية إلى استنفاذ الطاقة ، خاصةً إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات معبأ بالسكريات .
أهمية الأعشاب
في حين أن إضافة الأعشاب إلى النظام الصحي اليومي قد يبدو غريباً للعديد من الناس ، إلا أنه من البديهي أن يتم دمجه ضمن الروتين اليومي حيث يمكنه أن يوفر مصدراً ثابتاً وموثوقاً للطاقة . بعض الأعشاب تزيد من نشاط التمثيل الغذائي في الجسم ، في حين أن البعض الآخر يعزز الدورة الدموية ، ولكن جميع الأعشاب يمكن أن تقدم دفعة إيجابية لمستويات الطاقة عند استخدامها بانتظام . إذا كنت ترغب في التغلب على الإرهاق المزمن أو ببساطة الابتعاد عن الاعتماد على الكافيين ، فإن استخدام الأعشاب للحصول على الطاقة هو خيار ممتاز .
تعريف أعشاب الطاقة
تعرف العديد من أعشاب الطاقة التالية باسم الأعشاب adaptogenic ، وهذا يعني أنها يمكن أن تساعد الجسم ليس فقط وقت إدارة الضغوطات المختلفة ولكن في دفع الطاقة داخل الجسم بصفة عامة . يساعد هذا الجسم على التعرف على الضغوطات المألوفة في المستقبل والاستجابة بطريقة أكثر فاعلية ، مما يساعد بشكل طبيعي الأشخاص على التغلب على فترات استنفاذ الطاقة .
قائمة لأعشاب الطاقة
أعشاب عنق الجذر
أعشاب عنق الجذر لديها القدرة على تعديل استجابة الجسم للضغوط الخارجية . والأهم من ذلك ، أنه يرتبط بزيادة مستويات الطاقة وتحسين كفاءة الأيض . ويمكن أيضًا أن تحفز إنتاج هرمون التستوستيرون ، الذي يوفر زيادة كبيرة في الطاقة لدى الرجال . تُستهلك أعشاب عنق الجذر في المقام الأول على شكل كبسولة أو ملحق أقراص ، على الرغم من أن الأنواع المجففة والبودرة متوفرة أيضًا ، وتحديدًا في أمريكا الجنوبية .
عشب أسطراغالُس
تعرف كواحدة من أفضل الأعشاب للطاقة ، وهي تعتبرإضافة لنظامك الصحي حيث تؤثر على مستويات الطاقة بعدة طرق . يمكن أن يساعد أسطراغالُس على تحسين الدورة الدموية داخل الجسم ، مع تعزيز التمثيل الغذائي والطاقة . منذ آلاف السنين ، تم استخدام أسطراغالُس في التقاليد الصينية لتحفيز عمليات إزالة السموم والتمثيل الغذائي في الجسم ، وكان يستخدم في شكل مستخلص ، والذي يأتي في شكل كبسولة وأقراص . يخمر مشروب أسطراغالُس الساخن وهو أيضًا من المشروبات الشعبية في أجزاء كثيرة من العالم .
عشب الريحان المقدس
هذه العشبة المقدسة حظيت دائمًا بالثناء كمساعد للغدة الكظرية في الجسم ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات النواقل العصبية في الجسم . يمكن للخصائص المحفزة لهذه العشب تدفع أيضًا إلى تحسين التمثيل الغذائي ، مما يعمل على تنشيط النظام بأكمله . يمكن تناول الريحان المقدس في شكل مشروب الأعشاب الساخن ، ولكن يمكنك أيضًا الاستفادة من خلاصة الريحان المقدس ، والتي يمكن أن توفر تدفقًا سريعًا للطاقة .
عشب يربا ماتي
يشتهر يربا ماتي في بعض دول أمريكا الجنوبية ، ويُستهلك عادة طوال اليوم لرفع مستوى الطاقة بشكل مستمر ، على نحو مشابه للكافيين ، دون الآثار الجانبية غير المرغوب فيها . هناك مادة منبهة مماثلة للموجودة في القهوة في زبدة يربا ماتي وتُدعى “زانثين” ، والتي تقدم دفعة نقية من الطاقة . عادةً يتم تناول يربا ماتي في صورة مشروب ساخن ، وهذه هي الطريقة الأبسط والأكثر فعالية للاستمتاع بفوائدها .
عشب أشواغاندا
تساعد خصائص هذه العشبة في تحسين أداء الغدة الكظرية فحسب ، بل تساعد أيضًا على تحسين إنتاج الهرمون واستخدامه في الجسم . علاوةً على ذلك ، بفضل خواص أشواغاندا المضادة للإلتهاب ومضادات الأكسدة ، فهي قادرة على منع الإرهاق ، مع تحسين وظيفة العضلات والقدرة على التحمل . إذا كنت تشعر بالإرهاق الذهني ، فإن أشواغاندا معروفة جداً بتحفيز العقل وتقديم قوة إدراكية للعقل . يمكن أن يتناول هذه العشبة في شكل مسحوق أو قرص . لكن تقليديًا ، يتم استهلاكه مع الحليب والعسل .
فطر ريشي
وغالبًا ما يعتبر فطر ريشي المجفف عشب عند استخدامه لأغراض طبية . التركيز العالي لمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول به ، يمكن أن تساعد في إعطاء نفس آثار مشروبات الكافيين الأخرى . في الواقع ، يستخدم بعض الناس فطر ريشي المجفف للمساعدة في تخفيف إدمان الكافيين . يمكنك تناول فطر ريشي في شكل مسحوق ، ولكن الأقراص والمكملات الغذائية هي أيضًا شكل شائع من هذا العلاج لتعزيز الطاقة .
مستخلص الشاي الأخضر
تستمد هذه العشبة من أوراق الشاي الأخضر ، والتي لديها مستويات أقل من الكافيين عنها في القهوة . وجود مستويات عالية جدًا من مضادات الأكسدة والمركبات التي تحفز التمثيل الغذائي تجعل مستخلص الشاي الأخضر أكثر فعالية من كوب الشاي . يمكنك تناول مستخلص في شكل مكمل ، أو مزج المسحوق في الماء الساخن أو عصير الفاكهة .
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