طريقة سهلة لحرق 140 سعرة حرارية دون حركة

كشّف بحث جديد، أن هناك طريقة لحرق السعرات الحرارية لقطعة من الشوكولاتة، دون حتى التحرك من مكانك، قد يبدو الأمر مبهرًا لدرجة يصعب تصديقها، لكنه صحيحًا، وفقًا لعلماء في جامعة نوتنغهام ترنت في إنكلترا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، وجدت دراسة أجرتها المؤسسة الأكاديمية، أن هناك طريقة سهلة للغاية لحرق ما يقرب من 140 سعر حراري وأنت في منزلك، كل ما عليك فعله هو الاستلقاء والاستمتاع بحمام جميل وساخن في حوض مملوء بطبقة من الرغوة على سطح الماء.

وقال الباحثون، إن الاستلقاء في حوض الاستحمام، له فوائد صحية حقيقية كثيرة لكل من الرجال والنساء.

وكجزء من دراستهم، أخذ نصف المتطوعين حمامًا في ماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، بينما قام النصف الآخر بركوب الدراجات لمدة ساعة.

وكشّفت الدراسة أن المجموعة التي استخدمت الدراجات، قامت بحرق مزيد من السعرات الحرارية، بينما مستخدمي الحمام الساخن حرقوا القليل من السعرات الحرارية مقارنة بمجموعة الدراجات، لكن بمزايا أخرى، حيث وجد الباحثون أن الحمام الساخن ساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتحسين النوم.

وأوضح الدكتور ستيف فولكنر، وهو فيزيائي من جامعة نوتنغهام ترينت، "عندما تبدأ في أخذ حمام ساخن، يحاول جسمك أن يمنع نفسه من ارتفاع درجة الحرارة، يقوم بذلك عن طريق توسيع الأوعية الدموية في محاولة لنقل بعض الحرارة من الدم إلى الأجهزة المحيطة"، مضيفًا، "هذا التغيير له تأثير على ضغط الدم، لذا للحفاظ على ضغط مستقر، يرتفع معدل ضربات القلب أيضًا".

وتابع فولكنر، "عندما تأخذ حمام ساخن، سترى عددًا من الاستجابات الفسيولوجية التي تشبه إلى حد كبير ما تراه أثناء القيام بالتمرينات".

ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين يعالجون أنفسهم لبعض الوقت من خلال الساونا أو حوض الاستحمام الساخن، تنخفض لديهم أيضًا مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، في حين أن النتائج قد ترضي أولئك الذين يكرهون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يُحذر الدكتور فولكنر، من أنه لا يزال يتعين علينا القيام بالتمرينات الرياضية المناسبة بانتظام.

وقال فولكنر، "إن الحمام الساخن ليس بديلًا للياقتك البدنية أو ممارسة الرياضة، يمكن أن تحاكي بعض فوائد التمارين الرياضية ولكنها ليست كل شيء".

واختتم: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة ، ربما بسبب حالة صحية محددة أو إعاقة، يمكن أن يكون ذلك خيارًا مفيدًا".

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