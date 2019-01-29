دراسة تُبيِّن أنّ ممارسة الجنس بانتظام تُخفِّض ضغط الدم

وجدت دراسة حديثة أن ممارسة الجنس بانتظام يمكنها أن تخفض من ضغط الدم بفاعلية مماثلة لتأثير الأدوية، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن علماء أميركيين اكتشفوا أن قراءات مستوى ضغط الدم للمتطوعين انخفضت بنسبة تصل إلى 13% في اليوم الذي مارسوا فيه الجنس، وقالوا إن تناول حبة دواء مدر للبول يعد علاجا شائعا لمرض ارتفاع ضغط الدم ويحقق نتائج مماثلة.

وقال باحثون في جامعة ولاية جورجيا: "كلما كانت النشوة أكثر متعة انخفض ضغط الدم في اليوم التالي بعد الجماع"، ويعتقدون بأن الجنس يعمل من خلال تعزيز هرمون الأوكسيتوسين، والذي ينتج خلال الاحتضان ويقلل من الضغط.

ونشرت الدراسة في مجلة "Sexual Medicine"، وكشفت أن المتطوعين مارسوا الجنس أثناء ارتداء جهاز مراقبة للقلب، وصنّفوا أيضا شدة النشوة الجنسية التي بدأ تقديرها من 66 إلى 105، بمتوسط 87.

يُذكر أنه كان لدى المشاركين ضغط دم انقباضي متوسط 115 مليمتر زئبق في بداية الاختبار، وبعد ممارسة الجنس وصل إلى 17 مليمتر زئبق.

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