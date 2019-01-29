شكرا لقرائتكم خبر عن بيضة واحدة يوميا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية أجريت فى الصين أن تناول بيضة فى اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث توصلت الدراسة إلى أن تناول بيضة واحدة فى اليوم تجعل الإنسان أقل عرضة بنسبة تصل إلى 18% للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وحذر الأطباء، في وقت سابق، المرضى من تناول الكثير من البيض، معتقدين أنه على الرغم من إحتوائه على بروتين عالى الجودة ومكونات غذائية إيجابية أخرى، فإن لديه أيضا كميات كبيرة من الكوليسترول، والتي يعتقد أنها قد تكون ضارة.

ومع ذلك، ووفقا لما توصل إليه الباحثون في كلية الطب بجامعة بكين، فالدراسات الموجودة حول العلاقة بين البيض وأمراض القلب والأوعية الدموية مثيرة للجدل بسبب حجم العينة الصغيرة والمعلومات المحدودة.

وقال الباحثون "إن الدراسات السابقة لم تقدم سوى أدلة محدودة متعلقة بالسكان الصينيين الذين لديهم اختلافات كبيرة في العادات الغذائية وسلوكيات نمط الحياة وأنماط الأمراض، وهذه هي من بين الأسباب التى دفعت الباحثون إلى التحقق من العلاقة بين تناول البيض وأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووجدت الدراسة أن أكثر من 13% من البالغين، تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 79 عاما، قالوا إنهم يتناولون بيضة فى اليوم.. بينما أفاد ما يزيد عن 9% بقليل أنهم نادرا ما يتناولون البيض.

وعلى مدار ما يقرب من 9 سنوات، قام الفريق البحثى بتتبع هذه المجموعة المختارة، وركزوا على الأمراض التاجية الرئيسية خلال الدراسة، وأظهرت النتائج أن الأمراض الوعائية تعد السبب الرئيسى للوفيات فى الصين، والتى تمثل نصف مجموع الوفيات، وأوضحت أن السكتات الدماغية، بما في ذلك السكتات الدماغية النزفية، هي السبب الأول للوفاة المبكرة، وكشفت أن تناول بيضة واحدة في اليوم الواحد مرتبط بإنخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بعدم تناول البيض.