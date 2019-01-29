شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أكلات ممكن تسبب حساسية غذائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحساسية الغذائية تصيب البعض عند تناولهم أنواع معينة من الطعام وتحدث الكثير من الأعراض المرضية والتى من بينها أن يعانى الشخص من غازات وأوجاع بالبطن وانتفاخات وحساسية جلدية، ووفقا لتقرير نشر بموقع readerdigest، فإن الحساسية الغذائية تجعل الجسم يتحسس من بعض المواد المكونة للطعام، وتختلف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى.

ووفقا للفيديو التالى، فإن هناك الكثير من الأطعمة والمأكولات وبعض المواد التى تدخل فى صنعها تسبب الحساسية الغذائية ومنها:

- الفركتوز والأطعمة التى تحتوى عليه

- اللاكتوز الذى يكون فى الحليب والألبان ومشتقاتها

- البيض من أبرز مسببات حساسية الغذاء

- القمح وكل مشتقاته والمنتجات التى تحتوى عليه

- الشعير وكل المشروبات والمأكولات التى تحتوى عليه

- الشيكولاتة بأنواعها

- الفراولة تسبب الحساسية للبعض

- الموز

- الجمبرى وبعض المأكولات البحرية