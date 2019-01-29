شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تعيش من غير مشاكل.. 5 نصائح للحافظ على صحة الرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئتان من الاعضاء الهامة فى جسم الانسان وهما المسئولان عن التنفس الطبيعى، ولكن قد تتعرض الرئتان لمشاكل صحية عديدة تؤدى للتلف والاختناق والأمراض المزمنة، ولكى تحافظ على التنفس بشكل طبيعى وصحى يقدم الخليج 365 نصائح للحفاظ على صحة الرئتين وفقا لما ذكره موقع rush.edu



التنفس

1:التنفس البطنى، وذلك من خلال خفض الحجاب الحاجز وأنت تتنفس، ويمكن أن يقوم به مرضى الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية، ويمكن أن يقوم به الأصحاء أيضا حيث أنه يساعد على توسيع الرئة والحفاظ على صحتها.

2: تناول السوائل الطبيعية والأعشاب يوميا حيث يساعد ذلك على تعزيز صحة ووظيفة الرئتين، كما أنه يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



الرئتين

3:الضحك، من أفضل الممارسات التى يمكنها أن تعزز صحة الرئتين وعضلات البطن ، كما أنه يسمح بدخول الهواء النقى للرئتين.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية ، فهى وسيلة فعالة للحفاظ على صحة الرئتين والقلب وتعديل المزاج العام، ومن الممكن ممارسة رياضة المشى أو ركوب الدراجة.

5:الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبى، فهى من الأمور المزعجة التى تزيد من مشاكل القلب والرئة وتزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة.