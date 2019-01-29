شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات بتقولك الدورة الشهرية قربت تنقطع عندك .. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سن اليأس هو المرحلة التى تمر بها الرأة مع التقدم فى العمر والتغيرات الهرمونية فى الجسم حيث تظهر بعض العلامات التى تدل على اقتراب هذه الفترة ويعتبر انقطاع الطمث عند السيدات من أبرز هذه العلامات مما يشير على عدم قدرتها على الانجاب مرة أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض الاعراض التى تدل على اقتراب موعد انقطاع الطمث نهائيا وهى:



انقطاع الدورة

1:عدم انتظام الدورة الشهرية، فقد تأتى أكثر من مرة فى الشهر أو تنقطع لمدة شهرين أو ثلاثة.

2: الشعور بالغثيان والقئ دائما ، مع عدم القدرة على النوم والتعرق اثناء الليل.

3:تغيرات فى الحالة المزاجية والشعور الدائم بالتوتر والاكتئاب.

4:مشاكل فى المهبل والمثانة وذلك عندما تنخفض مستويات الإستروجين، حيث تفقد الانسجة المهبلية الترطيب والمرونة مما يجعل الجماع مؤلم، ويزيد ذلك ايضا من عدوى الجهاز البولى.



سن الياس

5:انخفاض الخصوبة، حيث يصبح التبويض غير منتظم وتنخفض القدرة على الحمل.

6:تغيرات فى الوظيفة الجنسية وعدم الرغبة فى العلاقة الجنسية.

7:مع انخفاض مستوى الاستروجين تبدأ المرأة فى فقدان العظام والتعرض لهشاشة العظام والتهابات المفاصل.

8:تغيير مستويات الكولسترول وذلك بسبب انخفاض مستوى الإستروجين مما يزيد من خطر الإصابة بمرض القلب.