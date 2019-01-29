صحتك فى وصفة.. شمع العسل وزيت الزيتون للتخلص من آثار الجروح والندوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثيرٌ من الأشخاص من آثار الجروح والندبات على الجلد، وهو ما يجعلهم يرغبون فى التخلص من آثار هذه الجروح وإخفائها، حتى لا تؤثر على مظهر جلدهم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام شمع العسل وزيت الزيتون لعمل كريم طبيعى للتخلص من آثار الجروح والندوب، بحسب موقع "step to Health".

ويحتوى هذا الكريم الطبيعى على مكونات لها خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات تفيد البشرة، حيث يتكون من شمع العسل الذى يحتوى على خصائص مطهرة وتحسن تغذية البشرة وتعمل على إصلاح طبقة "الأدمة".

كما يحتوي أيضًا على زبدة الكاكاو، وهو منتج مرطب غني بمضادات الأكسدة لحماية بشرتك بالإضافة إلى دوره فى علاج الاضطرابات الشائعة مثل الأكزيما والتهاب الجلد، وفيتامين E أيضاً يعمل على تجديد وإصلاح الجلد من آثار الجذور الحرة.



شمع العسل

المكونات:

1/2 كوب شمع النحل (100 جرام)

ربع كوب زبدة كاكاو (100 جرام)

ربع كوب زيت زيتون (50 جرم)

كبسولة فيتامين E

5 قطرات من زيت اللافندر

طريقة الوصفة

-ضع شمع العسل في إناء وقم بتسخينه بالبخار بوضعه فى إناء به ماء.

- أضف زبدة الكاكاو واخلطها جيداً.

- بمجرد دمج هذه المكونات بشكل جيد، أضف زيت الزيتون.

- خفض الحرارة وقلب المكونات بملعقة خشبية.

- أضف كبسولة فيتامين (E) ، وزيت اللافندر الأساسي.

- اترك المكونات على النار لمدة دقيقة واحدة على الأقل .

- أطفئ النار وانتظر حتى يصبح صلباَ ثم صبه فى وعاء زجاجي مع وضع الغطاء.

- ضع الكريم على أي ندوب أو جروح 3 مرات يومياً مع التدليك اللطيف حتى يمتصها الجلد جيداً.