شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم «هواوي» بـ«سرقة التكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» في قضيتين يُرجّح أن تفاقما التوتّر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين.

وكشفت الوزارة الأمريكية عن 13 اتهامًا ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية، مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة، والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، و3 شركات تابعة للشركة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ووجهت الوزارة 10 اتهامات فيدرالية ضد شركتين تابعتين لـ«هواوي» بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة «تي- موبايل». وأثار توقيف «وانتشو» في كندا بناء على مذكرة أمريكية توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنّ «مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل»، وقال المدعي العام الأمريكي بالوكالة، ماثيو ويتاكر، إنّ لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.