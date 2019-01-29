شكرا لقرائتكم خبر عن "عوم فى الشتاء وفرفش".. السباحة فى الماء البارد علاج فعال للاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير المنشور عبر موقع " bigthink"، أن السباحة في فصل الشتاء بالماء البارد لها دور كبير في التخلص من التوتر وتساعد علي علاج الإكتئاب، وأكد التقرير، علي ان الأشخاص الذين يتعاطون مضادات الاكتئاب يمكنهم السباحة في الماء بالبارد للتوقف عن تناول هذه الأدوية.

وأوضح التقرير أن السباحة في الماء البارد، قد يكون العلاج البسيط والصحي للأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب، وأيضا للتخلص من الألم المفاجيء في الجسم، يرجع ذلك إلى التكيف المتبادل أي التكيف مع الماء البارد في الشتاء.

وأشار التقرير، إلي أن التعود على صدمة السباحة في الماء البارد يمكن أن يقوض حساسية جسمك للضغوطات الأخرى، فمع ارتفاع وصفات مضادات الاكتئاب في السنوات الأخيرة ، كان بعض الأطباء والمرضى يبحثون بجد عن طرق آمنة وفعالة لعلاج الحالة الموهنة دون تعاطي هذا النوع من العلاجات، وهذا هو العلاج الأمن.

وقدم التقرير حالة تبلغ من العمر 24 عاما، وتعاني من الاكتئاب وتتناول أدوية مضادة للاكتئاب، وتحت إشراف الطبيب المتابع لحالتها قام بتقليل جرعة مضادات الاكتئاب وممارسة الرياضة بالماء البارد، وقالت الحالة عبر التقرير، "تحت الماء ، أشعر بمزيج شديد من الألم الحارق ، وحتى بعد القيام بذلك لسنوات، ذعر قليل ولكن هذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها إسكات الأحاديث السلبية القلقة في رأسي بعد دقيقتين ، عندما يصل جلدي إلى نفس الشيء عندما أبدأ في الشعور بالراحة وببطء عملية التنفس، أشعر بالارتياح لساعات طويلة والهدوء لعدة أيام".

وأكد التقرير أنه بعد مرور 4 أشهر من السباحة في الماء البارد، أكدت الحالة أن أعراضها الخاصة بالاكتئاب توقفت، وأنها تخلصت من جميع الأدوية.