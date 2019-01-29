فوائد الكاجو لصحة العظام وتعزيز المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاجو أحد أنواع المكسرات الذى يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لنكهته المميزة وفوائده الصحية الاستثنائية.

تشمل الفوائد الصحية القوية للكاجو وفقا لموقع " organicfacts"، صحة القلب والأعصاب ووظيفة العضلات وتشكيل خلايا الدم الحمراء وتحسين صحة العظام والفم، كما أنه مناسب تماما لمرض السكر وفقر الدم، بسبب مضادات الأكسدة.



الكاجو

حقائق غذائية عن الكاجو

الكاجو يحتوى على بروتينات ومعادن أساسية بما في ذلك النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والزنك ، كما يحتوي الكاجو أيضًا على الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B1 وفيتامين B2 ، وفيتامين B3 ، وفيتامين B6 وحمض الفوليك وفيتامين E وفيتامين K .

يحتوى الكاجو أيضا على كمية جيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة وكميات قليلة من الدهون غير المشبعة المتعددة التى تخفض من مستوى الكولسترول الضار إذا تناولتها بشكل مناسب.

فوائد الكاجو الصحية

تشمل الفوائد الصحية للكاجو ما يلى:

1- فوائد الكاجز فى منع أمراض القلب

الكاجو هو مصدر جيد للدهون الغذائية الصحية، والتي تعتبر ضرورية للجسم لامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A ،D ، E ، وفيتامين K وإنتاج الأحماض الدهنية، التي تعتبر حيوية لتطور الدماغ وتخثر الدم.

وتشمل هذه الدهون الصحية الدهون الأحادية غير المشبعة التى تعتبر مفيدة للقلب وتساعد على تقليل الكولسترول السيئ .

يمكن أن ترتفع نسبة الكولسترول المنخفض الكثافة نتيجة الاستهلاك المفرط للدهون المشبعة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.

وقد أثبتت الدراسات أن اختيار الدهون غير المشبعة يعزز مستويات الكولسترول ، ويقلل من مستويات الدهون الثلاثية ، ويخفض ضغط الدم بشكل مفيد أيضًا.

2- فوائد الكاجو فى خفض من خطر حصوات المرارة

فى دراسة أجريت ارتبط تناول الكاجو بانخفاض خطر الإصابة بالحصوات المرارية بنسبة 25 % ، لذا فأن الاستمتاع بتناول الكاجو كل يوم يمكن أن يقلل من خطر حصوات المرارة المؤلمة.

3- فوائد الكاجو لصحة العضلات والأعصاب

الكاجو مصدر جيد للمغنيسيوم ، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة العظام والعضلات والأنسجة وأعضاء الجسم، كما يساعد المغنيسيوم أيضا في الحفاظ على ضغط الدم ، وتعزيز جهاز المناعة ، والحفاظ على وظيفة الأعصاب وقوة العظام، وتنظيم مستويات السكر فى الدم .

4- تقليل مخاطر مرض السكر

وجود كميات قليلة جدا من السكر وعدم وجود الكوليسترول الضار في الكاجو يجعلها آمنة لمرضى السكر، مما يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

5- تقليل خطر فقر الدم

الكاجو هو مصدر للحديد الغذائي وهو أمر حيوي لنقل الأوكسجين حول الجسم ويساعد في عمل الإنزيمات والجهاز المناعى، يؤدى نقص الحديد في النظام الغذائى يمكن إلى التعب، وفقر الدم، وزيادة القابلية للعدوى.