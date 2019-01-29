شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ضيق التنفس عادية ومزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس مشكلة صحية يعانى أصحابها من حالة انزعاج بجانب الشعور بالمرض، فلا يوجد شىء أكثر إيذاء للنفس من عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى، وذلك قد يحدث بمجرد القيام بأنشطة عادية مثل الخروج من كرسي أو المشي إلى غرفة أخرى وهو الأمر المقلق، وهنا نقدم لك كل ما تريد معرفته عن أسباب ضيق التنفس ومشاكله وفقا لما ذكره موقع "lung" الطبى.

اعراض تقلقك إذا ظهرت مع ضيق التنفس

• تورم في قدميك وكاحليك

• صعوبة في التنفس عند الاستلقاء

• ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة والسعال

• تحول الشفاه أو أطراف الأصابع إلى اللون الأزرق

• الصفير: صوت صفير غير طبيعي عند التنفس

• تفاقم ضيق التنفس الموجود مسبقًا بعد استخدام أجهزة الاستنشاق

• ضيق التنفس لا يختفي بعد 30 دقيقة من الراحة

اسباب ضيق التنفس

يعد السبب الأساسى لها أمراض القلب والرئة، ويمكن أن تشمل أسباب ضيق التنفس الحاد هذه المشكلات الصحية:

• الربو

• مرض الانسداد الرئوي المزمن

• رد فعل تحسسي مثل لدغات النحل)

• التسمم بأول أكسيد الكربون

• نوبة قلبية

• ضغط دم منخفض

• الالتهاب الرئوي

• فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء)

• انسداد مجرى الهواء العلوي (انسداد في الحلق)

• فشل القلب

• تضخم القلب

• ضربات القلب غير طبيعية

• الاختناق

• جسم غريب تم استنشاقه في الرئتين

• متلازمة غيلان باريه

• الوهن العضلي

• انسداد رئوي (تجلط الدم في الرئتين)

اسباب ضيق التنفس المزمن

• مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

• وظيفة القلب غير الطبيعية

• البدانة

زيارة الطبيب فى هذه الحالات

يجب زيارة طبيبك إذا واجهت أي ضيق في التنفس غير متوقع من أي نشاط مع مراعاة حالة اللياقة البدنية أو الصحة الحالية.

ويجب أن يتم تقييم صعوبة التنفس التي تأتي فجأة، أو تتعارض مع نشاطاتك اليومية من قبل أخصائي طبي.

كما أن ضيق التنفس الذي لا يقل مع العلاج بالأدوية العادية الخاصة بالشعب الهوائية أو الذي يصاحبه أعراض أخرى مثل ألم الصدر يحتاج إلى تقييم عاجل.