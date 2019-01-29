شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار التدخين.. منها تساقط الشعر وتأخر الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"..كلمات تكتب علي علب السجائر والتي تحذر الشخص المدخن من أضرار هذه العادة الغير صحية وتعرض حياة الشخص للخطر علي المدي البعيد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأضرار الناتجة عن التدخين وفقا لموقع " lung.org"، ومنها:

أضرار التدخين

-التدخين يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة كالذبحة والجلطات، وانسداد الشرايين وما شابه ذلك.

-يسبب التدخين أمراض الرئة وخاصة السرطان، وأيضا تكوين الماء علي الرئة، ولذلك فهذه العادة مضرة بشكل كبير علي صحة الرئة.

-من أغرب الأضرار الخاصة بالتدخين هي الإصابة بالعمي، نعم فله تأثير شديد علي صحة العين، ويتسبب في حدوث التنكس البقعي.

-التدخين يؤثر علي حياة الرجل الجنسية، لأن التدخين يتسبب في تضيق الأوعية الدموية بالجسم، وخاصة الجهاز التناسلي للرجل وهذا يتسبب في الإصابة بضعف الإنتصاب.

-زيادة نسبة الإصابة بمرض السكر، هذا من أبرز أضرار التدخين، وفي حالة عدم الإنتباه للعلاج الخاص بمرض السكر ومع الاستمرار في التدخين قد تعرض حياة أطرافك للخطر، والبتر.

-التدخين يتسبب في فقدان الجسم لعنصر الكالسيوم الهام لصحة الأسنان والعظام، ولهذا يصبح المدخن أكثر عرضة لمشاكل وأمراض الأسنان، وأيضا أكثر عرضه للإصابة بالكسور في عظام الجسم.

-التدخين من العادات الخاطئة والمضرة التي تسبب زيادة نسبة الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والأمعاء والرئة، ولذا يجب عليك الإقلاع عن هذه العادة غير الصحية.

-التدخين يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

-المرأة الحامل المدخنة، تكون أكثر عرضة لولادة طفل يعاني من عيوب خلقية.

-من أكثر الأسباب المودية لتأخر الإنجاب هي التدخين، وخاصة لدي النساء، فالتدخين يتسبب في حدوث مشاكل بالخصوبة.

-ارتفاع ضغط الدم، وزيادة فرص الإصابة بالجلطات.

-تغير لون البشرة وجاعلها شاحبة ومائلة للإصفرار، وبدون نضارة.

-زيادة فرص تساقط وضعف الشعر، فأغلب الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر أو الصلع يكونون مدخنين.

-تدمير الجهاز العصبي للجسم علي المدي البعيد، حيث يصبح الشخص أكثر قلقا وتوترا وعصبية، ولذا الحل الأمثل هو الإقلاع عن هذه العادة غير الجيدة وغير الصحية.