شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الحلق بطرق طبيعية.. منها الغرغرة بخل التفاح والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من الأعراض الشائعة المصاحبة لأدوار البرد والأنفلونزا، ويصاحب التهاب الحلق الألم أو الحكة وقد يزداد الأمر سوءًا عند محاولة بلع الطعام والسوائل، ويمكن علاج التهاب الحلق فى المنزل بمجموعة من الطرق الطبيعية نتعرف عليها فى هذا التقرير.



ما هو علاج التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق فى المنزل

يمكنك استخدام هذه الطرق الطبيعية لعلاج التهاب الحلق فى المنزل وبعيداً عن الأدوية، وهذه الطرق هى:

-خل التفاح

خل التفاح يمكن أن يقتل البكتيريا في الحلق، وكذلك يهدئ التهاب الحلق ويخفف البلغم، لذا يمكنك مزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع قليل من الماء الدافئ ويمكن أن تضيف أيضاً ملعقة صغيرة من الملح والغرغرة بها لعلاج التهاب الحلق.



الغرغرة بخل التفاح علاج التهاب الحلق

-الثوم

يحتوي الثوم على خصائص مطهرة وقد يساعد في تخفيف آلام التهاب الحلق، عند فرم الثوم يطلق مركبا يسمى الأليسين له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضاد للفيروسات.

أفضل طريقة لاستخدام الثوم لالتهاب الحلق هي ببساطة مضغ الثوم مع القرنفل، أو أخذ شريحة ثوم وامتصاصها لمدة 15 دقيقة مع قليل من العسل، وأفضل شئ أكل الثوم نيئاً فور فرمه وتقطيعه، حتى تكون مادة الأليسين أكثر فعالية.

العسل

يمكن إضافة العسل إلى الماء الساخن أو الشاي والليمون للمساعدة في تهدئة التهاب الحلق، حيث أن العسل له بعض الخصائص المضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الحلق بسبب العدوى.

هناك أيضا دراسات تظهر أنه قد يساعد في تخفيف السعال، والتي يمكن أن تسهم في ألم التهاب الحلق.



زيت النعناع من طرق علاج التهاب الحلق

زيت النعناع

المكون الرئيسي للنعناع هو المنثول، الذي يعتقد أنه يعمل كمزيل للاحتقان من خلال التخفيف من المخاط، كما أن النعناع قد يهدئ التهاب الحلق، ويخفف من السعال الجاف، لذا شرب شاى النعناع أو استنشاق زيت النعناع العطري أو فرك الزيت على الصدر يساعد فى علاج التهاب الحلق.

العرقسوس

وجدت دراسة نشرت عام 2009 في مجلة Anesthesia & Analgesia أن العرقسوس يساعد على تقليل آلام التهاب الحلق كما يُعتقد أن العرقسوس يمكن أن يساعد أيضًا على تخفيف الاحتقان والحد من الالتهابات، مما يساعدك أيضًا على الشعور بالتحسن. يمكنك مضغ قطعة من العرقسوس، أو شربه.



عشبة المارشيميلو لعلاج التهاب الحلق

عشبة جذر الخطمي أو المارشيميلو

جذر الخطمي يساعد فى تهدئة التهاب الحلق عن طريق تقليل تهيج أنسجة الحلق، كما أنه قد يخفف من المخاط ويساعد في علاج السعال الذي قد يصاحب أو يفاقم من التهاب الحلق.

شوربة الدجاج

تساعد شوربة الدجاج على ترطيب الحلق وتهدئة الالتهاب، كما أنه يساعد على الحفاظ على رطوبتك، خاصة إذا كانت شوربة الدجاج قليلة الأملاح، كما تحتوي شوربة الدجاج أيضاً على مواد مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في الحد من أعراض البرد.



التهاب الحلق

الغرغرة بالماء المالح الدافئ

يمكنك الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة، لتخفيف التهاب الحلق والبلغم، ولا تستخدم الكثير من الملح، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف أغشية الحلق الحساسة، ووجدت دراسة أجريت عام 2005 في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أن الغرغرة بالمياه المالحة قد تساعد في الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي العلوي.