شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الاصابة بالأنيميا وطرق طبيعية لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنيميا من الحالات الشائعة التى يتعرض لها الكثيرون نتيجة سوء التغذية أو الإصابة ببعض الامراض ونقص الفيتامينات فى الجسم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العلامات التى تظهر على المريض وتدل على إصابته بالأنيميا وهى:

أعراض الاصابة بالأنيميا



اعراض الانيميا

1:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

2:ضعف عام فى الجسم.

3:شحوب الجلد واصفرار الجلد.

4:ضربات قلب غير منتظمة.

5:ضيق شديد فى التنفس.

6:دوخة ودوار مستمر.

7:الاغماء المتكرر.

8:ألم شديد فى الصدر.

9: برودة اليدين والقدمين.

10: الصداع المزمن.

وهناك بعض عوامل الخطر التى تزيد من فرص الاصابة بالأنيميا وهى

عوامل الخطر للإصابة بالأنيميا



انيميا

1:اضطراب الامعاء يؤثر على امتصاص المواد الغذائية فى الامعاء الدقيقة مثل داء كرون والداء البطنى.

2: الحيض:حيث تتعرض النساء للأنيميا الحادة.

3:الحمل:اذا كانت المرأة حامل ولن تتناول المكملات الغذائية او تتبع نظام غذائى صحى فهى أكثر عرضا للأنيميا.

4:الحالات المزمنة: فمرضى السرطان والفشل الكلوى او بعض الامراض المزمنة اكثر عرضا للأنيميا.

5:العوامل الوراثية

وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج الأنيميا ومنها:

طرق طبيعية لعلاج الانيميا

1:تناول المكملات الغذائية وخصوصا الحديد ، حيث أنه يساعد على علاج الانيميا وتعزيز صحة الجسم.

2: تناول الاطعمة التى تحتوى على الحديد مثل اللحوم ، الفاصوليا، العدس، الخضروات الورقية ، الخضروات الداكنة، الفواكه المجففة.

3: تناول الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك مثل "الخضروات الداكنة، البسلة الخضراء، الفاصوليا، الفول السودانى، منتجات الحبوب، المعكرونة، الأرز،الخبز".

4: الاهتمام بتناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 12 ، مثل اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا.

5:تناول فيتامين ج أو الأطعمة التى تحتوى عليه مثل"الفواكه ،العصائر الحمضية، الفلفل، القرنبيط، الطماطم، البطيخ، الفراولة".