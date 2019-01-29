شيماء الهواري تكشف عن أهميّة الليزر في إزالة الوشم

كشفت استشاري وخبيرة التجميل والليزر الدكتورة شيماء الهواري عن أهميّة الليزر في إزالة الوشم. وقالت الدكتورة شيماء الهواري، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، إن إزالة الوشم إجراء يتم تنفيذه لمحاولة إزالة الوشم غير المرغوب فيه، وتشمل الأساليب الشائعة المستخدمة لإزالة الوشم الجراحة بالليزر والإزالة الجراحية وحك الجلد.

وأضافت شيماء الهواري: "هناك أساليب جديدة تساعد في إزالة الوشم بالليزر يمكن من خلالها إخفاء نقش الوشم بحيث تنطوي العملية على تأثيرات جانبية ضئيلة، ويقوم الليزر بإزالة نقش الوشم، عن طريق تفكيك ألوان الصبغة، بواسطة أشعة ضوء ذات قوة عالية".

وأوضحت الهواري أن "صبغة الوشم الأسود تمتص كل طول موجة الليزر، لذلك فإن هذا اللون الأسهل للعلاج ويمكن معالجة الألوان الأخرى باستخدام أجهزة ليزر معينة وفقا لون الصبغة"، وأكدت أنه يتم تحديد عدد الجلسات العلاجية لإزالة الوشم وفقا لحجم النقش ولونه فيمكن إزالة النقش في 2-4 جلسات علاجية، رغم أنه قد تستدعي بعض الحالات المزيد من العلاجات ويختلف علاج إزالة الوشم بالليزر من مريض لآخر، وفقا لسنه، حجم النقش ونوع النقش ولون بشرة المريض والعمق الذي تمكنت صبغة نقش الوشم من الوصول إليه، فجميع هذه العوامل تؤثر أيضا على طريقة الإزالة.

وقد يهمك أيضًا

اكتشاف مادة كيميائية تقف وراء الرغبة في حك الجلد

ابتكار وشم ياباني جديد يرصد مؤشرات الجسم الحيوية بسهولة