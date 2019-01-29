عمرو أديب مستاء من حملة "خليها تعنس" لمواجهة تكاليف الزواج

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من الحملة الشبابية لمواجهة تكاليف الزواج تحت شعار "خليها تعنس"، قائلًا: "بيعاملوا الفتاة المصرية زي العربية الزيرو جمرك.. عيب كدا"، مشددًا على أنه لا يجب التعامل مع المرأة بهذا الشكل وكأنها سلعة يبحث البعض على خفض سعرها.

وتساءل "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، هل وصل الجنان الذكوري المصري إلى إطلاق حملة "خليها تعنس"؟، لماذا هذه النظرة الدونية؟، لافتًا إلى أن الردود والتعليقات بين الشباب والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي غير طبيعية.

وتابع: "أن عدد الرجالة العوانس غير المتزوجين ضعف عدد الستات، يعني هيفضل دايما فيه طلب على الستات"، داعيًا إلى ضرورة عودة الأخلاق والدين والمحبة والرحمة في المجتمع، كما يجب أن يكون هناك تيسير للزواج.

ولفت إلى أنه وسط الغلاء يتزوج آلاف في مصر يوميًا، مشيرًا إلى أنه يقف ضد الحملات اليأس، وحملة خليها تعنس بمثابة تنمر بالمرأة، أما حملة خليها تصدي هادفة لأنها من أجل خفض أسعار السيارات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص من المحبطين يصطادون في الماء العكر، ويظل الشباب المصري بخير وهناك من يرأف بحالة في المهر وتكاليف الزواج من اَباء الفتيات، مضيفًا: "أهدوا وبلاش الهبل على الشيطنة، هل الزيرو مهر ابتدى في مصر والعرايس في البلد كانت أوروبية؟"، لافتًا إلى أنه يشك في وقوف أصحاب المصالح وراء الحملة.

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