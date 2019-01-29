شكرا لقرائتكم خبر عن الورد مش دليل على الحب وبس.. ينشط الجهاز العصبى ويعالج الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الورد هو الطريقة التى نلجأ اليها للتعبير عن الحب والمشاعر حيث انه يتميز بشكله المبهج ورائحته الجميلة وألوانه المختلفة، فضلا عن ذلك يستخرج منه ماء الورد وزيت الورد وهى من المواد التى نستخدمها فى التجميل، وذكر موقع care2 العديد من الفوائد الصحية لاستنشاق الورد او استخدام الزيوت المستخرجه منه على صحة الجسم والبشرة ومنها

فوائد الورد للصحة



ورد

1- أثبتت الدراسات والأبحاث أن استنشاق الورد له فوائد عديدة على صحة الجهاز العصبى حيث انه يعمل على تنشيط الذاكرة ويساعد على التركيز، كما انه يحد من خطر الاصابة بالزهايمر.

2-يعتبر الورد مضاد قوى للاكتئاب والقلق لذلك ينصح باستنشاق الورد وتقديمه للمرضى فى المستشفيات لرفع الروح المعنوية لهم.

3- الورد واحد من المكملات الطبيعية التى كانت تستخدم قديما فى علاج الصداع النصفى والتخلص من الارق والتوتر.



الورد

4- أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن زيت الورد يستخدم فى علاج الضعف الجنسى وتحسين الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء.

5- زيت الورد واحد من الزيوت الطبيعية التى تعمل على علاج الالتهابات ويعمل على نضارة وجمال البشرة ويستخدم فى مستحضرات التجميل.