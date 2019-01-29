شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات ليلية تسبب زيادة الوزن منها تناول العشاء قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تسعى إلى انقاص وزنك أو تشعر أن وزنك عاد ليزداد مرة أخرى ربما يكون هذا الأمر بسبب عاداتك الخاطئة التى تفعلها، والتى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الوزن، وبحسب موقع "Prevention" هناك 8 عادات تفعلها ليلاً تسبب زيادة الوزن.

تتناول العشاء قبل النوم

تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام، سواء كان تناول وجبة العشاء أو تناول وجبة خفيفة، قبل وقت النوم الخاص بك يمكن أن يزيد من تناول السعرات الحرارية ويؤدي إلى زيادة الوزن، لأن تناول الطعام أثناء ارتفاع مستويات هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم، لذا تناول آخر وجبة قبل ثلاث إلى أربع ساعات من وقت النوم.

تشعر بالتوتر والقلق

توقف عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل في الليل، أظهرت دراسة أجريت في 2018 أن الإجهاد وسوء النوم وزيادة الوزن يرتبطان ببعضهما البعض، لذا ابحث عن طرق للاسترخاء وابتعد عن مصادر القلق والتوتر خاصة قبل النوم.



تشعر بالملل

الشعور بالملل

الكثير من الناس يخلطون بين الملل والجوع، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية في وقت متأخر من الليل، لذا حافظ على نفسك مشغولاً بقراءة كتاب جيد أو غيرها من الأنشطة التى تفضلها.

تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين قبل النوم مباشرة

لأن الكافيين يؤثر على النوم ويسبب الأرق وكذلك يمكن أن يحدث لك اضطرابات النوم الأخرى، وهو ما يؤدى إلى تغيير الهرمونات التي تتحكم في الشهية والشعور بالامتلاء.

تسهر حتى وقت متأخر لمشاهدة التلفزيون

إذا وجدت نفسك مستيقظًا لوقت متأخر ، فقد حان الوقت لإعادة تقييم روتين وقت النوم الخاص بك، لذا أغلق التلفزيون فى وقت محدد كل يوم.



وجبة العشاء اكبر وجبة تتناولها

العشاء أكبر وجبة تتناولها في اليوم

أظهرت دراسة عام 2013 أن توقيت تناول وجبات الطعام يمكن أن يؤثر على كيفية معالجة أجسامنا للطعام، حتى لو كنت تستهلك نفس السعرات الحرارية على مدار اليوم، وتظهر هذه الدراسة على وجه التحديد أن أولئك الذين يتناولون وجبة إفطار كبيرة يفقدون وزنًا أكبر من أولئك الذين يستهلكون وجبة عشاء كبيرة.



اطعمة غنية بالاملاح

تناولة وجبة عالية الصوديوم والأملاح قبل النوم

إذا كنت تستهلك وجبة مالحة قبل النوم، فقد يزيد وزنك في صباح اليوم التالي، لأن جسمك قد يحتفظ بالمياه أكثر بسبب الملح الإضافي ، لذا ينعكس وزن الماء على المقياس لكنه مؤقت فقط ، لكن إذا كان لدى شخص ما الكثير من الصوديوم في نظامه الغذائي، فقد يكون في خطر متزايد للإصابة بالسمنة.

تتناول الطعام أمام التلفزيون

من العادات الخاطئة التى تجعلك تتناول كميات كبيرة من الطعام دون أن تدرى أثناء انشغالك بمشاهدة التلفاز.